Дочь отреклась от 88-летнего Ивана Краско

Иван Краско дал откровенное интервью Борису Корчевникову. Актер впервые признался, что дочь от первого брака Галина отреклась от него и даже сменила отчество. Теперь звездный родитель с наследницей не общается.

Иван Краско рассказал, почему ушел от своей первой супруги Екатерины Ивановой. Они прожили вместе всего четыре года. Однако актер бросил жену, которая к тому времени родила от Краско дочь Галину. "Я бредил театром, а супруга настаивала, чтобы я связал свою жизнь с армией. В какой-то момент она поставила условие, а я попросил собрать мне чемодан", - рассказал Краско в студии программы "Судьба человека" на канале Россия-1

Артист признался, что в тот момент его ничто не могло остановить. "Если говорить о судьбе как о призвании, то это гораздо сильнее всего. Человек в этом смысле всегда слышит голос сверху. Мне в тот момент разум подсказал уйти из семьи. Потом, конечно, человек может начать чувствовать свою вину. Но я никакого греха за собой не ощущал и не ощущаю", - сказал он.

Иван Краско позже смог даже наладить отношения с дочкой и внучками, которым не говорили, что их дедушка - звезда кино. Но все закончилось печально.

Раньше артист приходил к Галине домой. Однажды дети попросили его почитать сказку. И вдруг одна из них заявила, что видела его по телевизору. Она попросила назвать его фамилию и сказала, что у ее бабушки такая же. В итоге девочкам пришлось рассказать, что я их дед.

"У Галины был муж. Он сказал, что ходят тут всякие. Воспитывают детей... Он, видимо, посчитал, что я прихожу к ним с какой-то корыстью. Я не стал к ним больше приходить. Галя до сих пор уверена, что я так просто их бросил. Дочь встала на сторону мужа и отреклась от меня", - заявил актер шокированному Борису Корчевникову.

Краско также признался, что когда умерла его первая супруга Екатерина, дочь сказала, что не хочет видеть его на похоронах. Женщина объяснила это его чрезмерной известностью. "Я позже пришел на могилку. Увидел, что похоронили мою первую супругу под фамилией Краско. Хоть мы и развелись, но фамилию она не поменяла. Мы ведь на самом деле любили друг друга", - заявил Иван Иванович и шмыгнул носом. На его глаза навернулись слезы.

А в прошлом году он узнал, что дочь сменила отчество. После этого они больше не общаются друг с другом, так как пожилому артисту в обществе Галины Владимировны находиться в тягость.