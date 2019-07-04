В московском дворе упавшее дерево убило двухлетнего мальчика.

Жуткий случай произошел днем в четверг, 4 июня, во дворе многоэтажного дома в Гольяновском проезде. На глазах прохожих сильный порывистый ветер повалил дерево, которое упало прямо на детскую площадку. По роковому стечению обстоятельств в этот момент в песочнице находился трехлетний мальчик. Вытащить его из-под завала пытались прохожие и перепуганная мама. Очевидцы вызвали спасителей и скорую.

- На место происшествия в течение 5 минут прибыли бригады центра экстренной медицинской и скорой помощи. Медиками была констатирована биологическая смерть ребёнка на месте происшествия в результате травм, не совместимых с жизнью. Матери ребёнка оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь , - сообщили "КП" в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Сообщение по теме трагедии в твиттере столичного мэра.

На месте происшествия сейчас работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

- Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ "Халатность", - сообщила Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Скорее всего, обвинение будет предъявлено руководству управляющей компании. Дерево находится на придомовой территории и следить за его состоянием обязано именно УК.

Мама мальчика уже рассказала следователям, что причиной падения дерева стал сильный порыв ветра. Причем все произошло настолько быстро, что женщина не смогла помочь ребенку.

Упавшее дерево сейчас осматривают криминалисты. По внешним признакам сухим его назвать сложно. Это дерево росло на клумбе у входа в жилой дом. Примерная высота более шести метров. ЗНАЙ

О поваленных деревьях можно сообщать по телефону круглосуточного единого диспетчерского центра Москвы - (495) 539-53-53.

Кроме того, на упавшие и опасные деревья во дворе нужно жаловаться в свою управляющую компанию. В обычное время заявку должны выполнить в течение недели после обращения, во время стихийных бедствий - в течение 1 - 2 суток.

В других местах за падающие деревья отвечает балансодержатель территории, то есть тот, за кем закреплен этот участок. Узнать о том, какая городская служба или частная компания должна наводить здесь порядок, можно в префектуре округа или управе района.