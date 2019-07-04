«Бегу за TEOS» – баттл года от «Савушкин продукта»: журналисты VS блогеры

В рамках спортивного проекта «БЕГУ ЗА «TEOS» бренд «TEOS» собрал две команды: журналисты популярных изданий и блогеры, которые приняли решение преодолеть дистанцию 10 км в ежегодном московском Ночном Забеге.

Для команд проекта при содействии профессионального тренера был разработан специальный комплекс тренировок: в течение 6 недель бегуны готовились под руководством наставника, а также выполняли обязательные домашние задания. Тренером команд выступила Марина Жалыбина - российская марафонка и сверхмарафонка, чемпионка мира и Европы (2011), четырёхкратная чемпионка мира в команде (2001, 2004, 2008, 2011) и четырёхкратная чемпионка Европы в команде (1998, 2001, 2008, 2011) по бегу на 100 км. Марина представляет одну из лучших школ правильного бега Москвы I Love Running.

В дополнение к тренировкам для спортсменов была разработана особая система питания. Профессионалы знают: для достижения результата физические нагрузки и сбалансированное питание идут рука об руку. Для восстановления энергии и возвращения бодрости духа после тренировок, по рекомендациям организаторов и диетолога, все участники включили в свой рацион питьевой греческий йогурт «TEOS», содержащий в два раза больше белка, чем обычные классические йогурты*.

Уже 13 июля во время Ночного Забега в Лужниках обе команды продемонстрируют приобретенные беговые навыки и смогут сравнить, кто же сильнее, быстрее и выносливее: представители традиционных СМИ или законодатели блогерских трендов? Ведь здоровая конкуренция только подогревает азарт и стремление к победе!

Также в рамках Ночного Забега с 20-00 и до самого закрытия будет работать промо-зона TEOS, где любой желающий сможет получить йогурт для дегустации, а всем спортсменам будет предложено восстановить силы и белково-углеводный баланс с помощью TEOS в течение 1 часа после финиша. Для этого достаточно будет предъявить медаль участника! Также в промо-зоне спортсменов будет ожидать восстановительный массаж и другие приятные комплименты от TEOS.

Баттл «БЕГУ ЗА «TEOS»» – это дружеское мероприятие, направленное на популяризацию здорового образа жизни и правильного питания, которое невозможно без молочных продуктов**. Здоровье и хорошее настроение – превыше всего!