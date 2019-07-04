Министр здравоохранения России предложила купить французский самолет вместо российского «Суперджета»

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова направила в правительство страны письмо с просьбой купить для ведомства французский самолет Falcon 7X. В послании приводится несколько причин, почему приобрести нужно именно иностранное судно, а не отечественный SSJ 100.

Самолет предназначен для Федерального медико-биологического агентства — структуры, входящей в ведение Минздрава, уточняет РБК, у которого есть копия письма министра.

Пока у ФМБА своих самолетов нет. По словам чиновников, судно нужно им на случай проведения санитарно-авиационной эвакуации. Как следует из пояснительной записки, у Falcon есть ряд преимуществ перед отечественным самолетом.

Во-первых, французский аппарат может без посадки преодолеть в два раза большее расстояние — до 11 тысяч километров против четырех с половиной тысяч у SSJ100. Это важно, если речь идет о доставки пациента из отдаленных районов страны в лучшие больницы Москвы или Санкт-Петербурга.

Российский самолет Сухой-Суперджет 100.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во-вторых, Falcon нужна куда более короткая взлетная полоса, что также делает его удобным для эксплуатации в регионах. Наконец, в-третьих, на стороне французов и финансовый аспект: разница в цене составляет почти полтора миллиарда рублей, если считать стоимость самолета со специальным медицинским оборудованием.

У «Суперджета» главное преимущество — это его вместимость. Если Falcon сможет принять на борт только несколько лежачих больных, то в салоне SSJ100 можно разместить в десятки раз больше. Важная деталь, если речь идет о самолете для эвакуации пострадавших.

На репутации «Суперджета» негативно сказалась авиакатастрофа 5 мая, когда при приземлении загорелся самолет Москва-Мурманск, вынужденный вернуться в Шереметьево из-за технических проблем. Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41.

Пока не опубликованы окончательные выводы МАК, которые должны будут ответить на вопрос, что стало причиной трагедии.