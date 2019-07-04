Руслан Байсаров: «Мост через Амур – важная часть международной торговой инфраструктуры»

К весне следующего года планируется открыть движение по первому трансграничному автомобильному мосту через реку Амур, который совместно возводят Россия и Китай. С российской стороны реализацией проекта «Благовещенск – Хэйхэ» с 2016 года занимается Группа компаний СК Мост. В конце мая её специалисты и китайские партнеры сообщили об успешной стыковке моста. О том, какое значение имеет данный мостовой переход для развития экономики дальневосточного региона, а также о технических особенностях реализации проекта рассказал основной акционер и председатель совета директоров АО УСК «Мост» Руслан Байсаров.

- Мостовой переход в Амурской области Россия и Китай планировали возвести еще в конце 90-х. Но только с включением в проект Вашей компании дело сдвинулось. С чем, как Вы думаете, связан столь долгий путь проекта от замысла до реализации?

- Поскольку проект совместный, его детали требовали тщательного обсуждения с обеих сторон. Этот мост - сложное с инженерной и технической точек зрения сооружение. Амур является одной из самых непредсказуемых рек с очень сложной гидрологией и геологией. Для возведения мостовых переходов в таких местах необходим большой объем вспомогательных сооружений - грунтовые площадки, временные дороги, временные опоры. При этом требуется тщательно прорабатывать их защиту для эффективного противодействия неблагоприятным природным явлениям.

Что касается нашей компании, то ГК СК Мост участвовала в конкурсе и включилась в масштабный и значимый для двух стран проект только после того, как стало ясно, что у группы есть все компетенции для его успешной реализации.

- В процессе строительства какие-то непредвиденные сложности возникали?

- Работы были затруднены паводком, который случился летом прошлого года. В результате чрезвычайной ситуации затопило площадки, с которых возводили опоры. Пришлось создавать дополнительные ограждения, которые позже позволили вести работы и в зимний период. Хочу особо отметить, что на графике работ это не отразилось, срыва сроков удалось избежать.

- Помог Вашей компании при реализации этого проекта опыт возведения других объектов?

- С технической точки зрения «Благовещенск – Хэйхэ» похож на вантовый мост из Владивостока на остров Русский, который ГК СК Мост строила к Саммиту АТЭС-2012. Мост из Благовещенска в Хэйхэ – экстрадозный, в нём нагрузка равномерно распределятся на пролётные строения, что позволяет увеличить срок его эксплуатации.

Опыт возведения моста в Амурской области уникален в плане влияния факторов окружающей среды на ход строительства. Впрочем, все проекты, реализованные ГК СК Мост, уникальны и сложны по-своему. При возведении крупных объектов инфраструктуры в принципе не бывает простых и тривиальных задач. В каждом отдельном случае требуется детальная проработка проекта в зависимости от инженерно-геологических условий конкретной местности и постоянный мониторинг текущей ситуации на объекте строительства. Это помогает предупреждать потенциальные риски.

И потом у ГК СК Мост действительно огромный, почти 30-летний, опыт возведения сложных объектов в тяжелых природных условиях. Например, в арктическом порту Сабетта, который строила компания, работать можно было три месяца в году. Но уже через год после начала работ эта гавань приняла первые суда. Сейчас наши специалисты прокладывают второй Байкальский тоннель. Этот объект позволит разгрузить БАМ на одном из узких участков и увеличит пропускную способность магистрали в целом. При прохождении через горные породы был использован тоннелепроходческий комплекс с монтажом высокоточной водонепроницаемой обделки.

- Одновременно с переходом «Благовещенск – Хэйхэ» ГК СК Мост строит еще один трансграничный объект с Китаем - железнодорожный мост «Нижнеленинское - Тунцзян». Как Вы оцениваете опыт сотрудничества с китайскими коллегами по этим проектам?

- Трансграничный мост хоть и строится в разных государствах, но является единым сооружением. Поэтому при возведении двух упомянутых мостов в Китай для определения последовательности определенных видов работ и обсуждения отдельных технических деталей регулярно проводятся совместные российско-китайские совещания по вопросам проектирования и строительства. В результате мы получаем бесценный опыт и, что очень важно, имеем возможность обмениваться технологиями.

- Символично, что стыковка моста «Благовещенск – Хэйхэ» произошла именно в год 70-летия установления дипломатических отношений между двумя державами. Ощущаете, что от Вашей компании в каком-то смысле зависит будущее отношений между нашими странами?

- Этот мост – без преувеличения важная часть международной торговой инфраструктуры. Он откроет удобный с логистической точки зрения путь из России в Китай, будет способствовать увеличению товарооборота между странами. Экспортерам из Амурской области после открытия движения по мостовому переходу «Благовещенск – Хэйхэ» станет гораздо удобнее транспортировать свои товары в Китай. Кроме того, областные власти планируют придать району, прилегающему к мосту, статус территории опережающего развития с соответствующими налоговыми льготами. В перспективе это означает приток инвестиций в регион. Конечно, приятно осознавать, что наша компания вносит свой вклад в общее дело.

- Группа СК Мост присутствует на рынке с 1991 года и на сегодняшний день является одним из ведущих российских предприятий в строительной индустрии. Что позволяет компании сохранять лидирующие позиции?

- Компания старается быть в тренде развития строительных технологий. У ГК СК Мост есть сеть собственных производственных комплексов, самые крупные из которых расположены в Амурской и Московской областях. В частности, подмосковный комплекс «Толбино» - единственное предприятие на территории европейской части России, имеющее линию по производству железобетонных плит безбалластного мостового полотна. Он обеспечивает подразделения группы железобетонными изделиями и металлоконструкциями, а также обслуживает буровую технику.

Вообще строительные технологии – один из самых быстроразвивающихся сегментов. Российские компании, которые в последние годы реализовали множество серьезных инфраструктурных проектов, здесь ни в чем не уступают зарубежным коллегам.

- Какие еще факторы, помимо большого опыта работы и современных технологий, являются ключевыми для Вашей компании?

- Я считаю, что главный потенциал ГК СК Мост - это наши сотрудники. До сих пор ее костяк составляют бывшие бамовцы, благодаря которым сохраняется и передается новым поколениям бесценный опыт строительства объектов любой сложности. Мы много раз убеждались в том, что высокая квалификация каждого специалиста, от ведущего инженера до руководителя подразделения, оказывает колоссальное влияние на ход и успешность реализации проектов.

Руслан Байсаров: биографическая справка

Руслан Байсаров родился 9 августа 1968 г. в Чеченской Республике в с. Пригородное. После школы поступил в Московский строительно-инженерный институт. В 1986 г. был призван на службу в армию, по окончании которой обучался в Грозненском нефтяном институте им. академика Д.М. Миллионщикова, имеет диплом «инженера-экономиста». В 2001 г. получил степень магистра социологии в МГУ им М.В. Ломоносова. В 2018 г. защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата технических наук в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС».

С середины 90-х начал активно заниматься бизнесом: открыл салон красоты, спорткомплекс и несколько площадок для развлечений и отдыха в Центре международной торговли.

В начале 2000-х Руслан Байсаров реализовал ряд проектов в сфере энергоресурсов, был руководителем компаний в нефтегазовом секторе, таких как Московский нефтеперерабатывающий завод, «Московская нефтегазовая компания», Московская нефтяная компания «МНК», «Центральная топливная компания». В 2008 г. приобрел права на часть активов компании Sibir Energу, которую впоследствии продал компании «Газпром нефть».

В 2011 г. возглавил АО «Тувинская Энергетическая Промышленная Корпорация» (АО «ТЭПК»). В 2013 г. компания приобрела лицензию на разработку Элегестского угольного месторождения. В настоящее время в рамках комплексного проекта по его освоению АО «ТЭПК» строит горно-обогатительный комбинат в Туве, железнодорожную ветку «Элегест-Кызыл-Курагино» и угольный портовый терминал в Хабаровском Крае.

В 2015 г. Руслан Байсаров вошел в состав акционеров ГК «СК Мост». Через год довел свою долю в компании до 56%, став ее контролирующим акционером.

С 2014 г. постоянный участник списка 200 самых богатых бизнесменов России по версии журнала «Форбс».