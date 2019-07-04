Большинство россиян, оказывается, довольны ЖКХ

Качество жилищно-коммунальных услуг вполне устраивает 60% наших граждан. Такие результаты получил Всероссийский центр изучения общественного мнения в ходе очередного опроса. Девять лет назад, во время такого же опроса, работа коммунальщиков и жилищников устраивала только 39% россиян.

За последний год наиболее заметные сдвиги опрошенные заметили в сфере содержания и текущего ремонта жилья: 17% считают, что качество этой услуги улучшилось. А вот по поводу мусорной реформы мнения разделились: 18% сообщили, что ситуация с вывозом мусора улучшилась, 21% - что стало хуже.

Вообще, за девять лет сильно снизилась доля граждан, у которых есть нарекания к работе службы, отвечающей за содержание и эксплуатацию дома: с 52% в 2010 году до нынешних 30%. Но интересно, что при этом 43% опрошенных не смогли вспомнить, что за управляющая компания обслуживает их многоэтажку.

Данные некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» свидетельствуют: недовольство услугами ЖКХ все-таки есть, но в первую очередь оно связано не с их качеством, а с размером платы и непонятностью начислений. Жалобы на тему «а откуда в платежке взялись такие циферки» в топе обращений к общественным контролерам — на самом первом месте.