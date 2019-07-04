Звезда "Кухни" похудела до 43 кг и упала в голодный обморок

Актриса Ирина Темичева, прославившаяся благодаря съемкам в сериале "Кухня", похудела до 43 килограммов. По словам 33-летней артистки, это случилось из-за напряженного рабочего графика. Не так давно она упала в голодный обморок прямо на съемочной площадке.

Ирина Темичева признается, что ради роли готова на многое. Если понадобится, может поправиться на 10 килограммов или похудеть, пишут 7 Дней. При этом актриса отдается вся работе. В итоге не успевает нормально питаться.

temicheva В Раю...

"За последние полгода у меня было такое количество перелетов и съемок, что я очень сильно похудела: вешу сейчас 43 килограмма. Буквально пять дней назад даже упала в обморок, впервые в своей жизни. Мы сейчас снимаем «Андреевский флаг», там на меня ложится большая нагрузка", - посетовала знаменитость

Порой, она успевает только завтракать. Неудивительно, что Темичевой стало не так давно настолько плохо, что она начала задыхаться прямо на съемочной площадке. "Опустилась на колени, стала бить рукой по полу, так как ничего сказать не могла. А дальше ничего не помню. Вызвали скорую, остановили съемки. Как выяснилось, у меня резко упало давление и понизился сахар в крови. Врачи сказали, что это был голодный обморок", - сообщила Ирина.

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После случившегося актриса стала тщательнее следить за питанием, хотя ей нравится быть худой. "Я стараюсь придерживаться диеты, ем часто и маленькими порциями. Я вегетарианка: не ем мясо и рыбу. Начинаю день с растительных белков: фасоль, яйца, сыры. Могу съесть круассан. А потом уже идут огурцы, авокадо, гречка. Когда чувствую, что начинает кружиться голова, съедаю конфету", - призналась артистка

Для поддержания физической формы она старается почаще бывать в бане и бассейне. "Мне очень не хватает бега, все мое тело говорит об этом. К счастью, сейчас мне приходится бегать по сценарию: в новом фильме моя героиня так начинает свой день. И это отлично!", - резюмировала звезда.