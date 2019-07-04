Счетная палата признала, что с москвичей 10 лет незаконно взимали деньги за радиоточку

Счетная палата проверила деятельность ФГУП «Российские сети вещания и оповещения». Это ведомство обслуживает радиоточки, которые находятся в наших квартирах (в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе). В теории атавизм советской эпохи нужен для оповещения населения в случае опасности.

- Установленная в квартирах и нежилых помещениях радиоточка предназначена для обеспечения безопасности граждан при возникновении чрезвычайной ситуации. Отсутствие в жилом или общественном помещении работающей радиоточки может стать причиной несвоевременного уведомления о возникновении чрезвычайной ситуации, что представляет существенную угрозу для жизни и здоровья, - говорится на официальном сайте РСВО.

Через радиоточку транслируют только Радио России, Маяк и региональную радиостанцию. В Счетной палате усомнились, что за такой сервис от государства граждане обязаны платить.

«Предприятие взимает плату с граждан, хотя согласно Указу Президента (№715 от 24.06.2009) эти радиоканалы бесплатны для населения, - говорится в сообщении Счетной палаты.

Причем тарифы ведомство повышает произвольно. На сколько захотели, на столько и повысили, удивились аудиторы.

- Тариф за радиоточку для населения Москвы за последние 6 лет пересматривался 9 раз и вырос вдвое: с 56 до 112 рублей в месяц. Необходимо установить госрегулирование тарифов на проводное радиовещание, - считает Вера Чистова, заместитель председателя Счетной палаты.

И хотя многие владельцы квартир успели отказаться от радиоточки, за свои услуги ведомство получает баснословный доход - несколько миллиардов рублей в год. Посчитать его нетрудно. В Москве почти 5 млн. квартир, в Санкт-Петербурге - 2 млн. По данным Счетной палаты, продолжают платить за радиоточку треть москвичей и две трети жителей северной столицы. Значит, ежемесячный доход составляет 250 - 300 млн рублей. Это 3 - 4 миллиарда в год. И это при том, что проводная сеть даже в случае форс-мажора вряд ли сможет предупредить все население об опасности. Пользуются радиоточкой на постоянной основе лишь 1 - 2% граждан, в основном пенсионеры.

- Роль проводного радио в оповещении населения о чрезвычайных ситуациях сейчас, мягко скажем, не такая высокая. Люди не стоят у столбов, как в середине прошлого века. Систем оповещения хватает. Те, у кого есть мобильные телефоны (а это 99,9% граждан), получают смс-сообщения. Например, о грозе или усилении ветра. На многих ФМ-радиостанциях внедрено оборудование МЧС. В случае общих тревог оно вклинится в эфир и передаст нужное сообщение, - говорит Вячеслав Булыкин, исполнительный директор радио «Комсомольская правда» (97,2 FM в Москве).

Единственный плюс радиоточки - она будет работать, даже если в доме отключат электричество. Но эксперты считают, что даже в этом случае она не сможет выполнить свою функцию - предупредить об опасности. Во-первых, у большинства граждан она либо отключена, либо просто пылится за холодильником. Во-вторых, почти ни у кого не осталось проводных трехпрограммных радиоприемников, через которые можно передать сигнал. Найти такой сейчас - тот еще квест. В обычных магазинах электроники его не продают. Можно лишь заказать в интернете или найти на барахолке. При этом подключить стандартные ФМ-приемники к радиоточке не получится. Для этого нужна специальная вилка.

Кстати, как выяснила Счетная палата, ФГУП «РСВО» даже при миллиардных доходах в прошлом году удивительным образом стало убыточным.

СОВЕТ «КП»

Как отключить радиоточку и сэкономить на других ненужных услугах

В последние пару лет отказаться от платы за радиоточку стало довольно просто. Нужно прийти в многофункциональный центр (МФЦ) с паспортом и написать заявление. Сделать это может только собственник квартиры.

Если вы не пользуетесь коллективной телеантенной, а на домашний телефон вам звонят только назойливые продавцы, от этих услуг тоже можно отказаться (https://www.mos.ru/otvet-dom-i-dvor/kak-menshe-platit-za-zhku/). В первом случае нужно обратиться в управляющую компанию и узнать контакты поставщика услуг, а во втором - в центр продаж и обслуживания МГТС, специализирующийся на расторжении договоров (г. Москва, улица Яблочкова, дом 19а).