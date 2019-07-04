2019-07-04T15:15:34+03:00
Общество

"Потрясающие фотографии!": британские таблоиды восхитились фотосессией искалеченной мужем россиянки

Зарубежные СМИ назвали Маргариту Грачеву храброй и решительной
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Знаменитые британские издания Daily Mail, Mirror и Daily Star опубликовали статьи об откровенной фотосессии россиянки Маргариты Грачевой. Напомним, в конце 2017 года супруг девушки из ревности отрубил ей кисти рук. Британские журналисты назвали девушку "храброй" и "решительной". При этом Daily Mail напомнил читателям о тяжелых операциях, которые перенесла Маргарита. В статье говорится, что девушка по-прежнему привлекательна и не боится принимать участие в столь откровенных фотосессиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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