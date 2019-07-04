Нотариусам разрешат дистанционно удостоверять сделки

Часть сделок у нотариусов можно будет совершать в электронном виде без личного присутствия. Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг, где рассматривался соответствующий законопроект.

Для удаленного обращения к нотариусу потребуется предоставить электронные формы необходимых документов через единый Портал государственных услуг. Сам нотариальный документ можно будет получить как в электронном, так и в бумажном виде.

- Законопроект предоставляет заявителям возможность через интернет подтверждать у нотариуса верность перевода документов (с одного языка на другой), направлять документы для нотариальных действий и дальнейшей передачи другим лицам и организациям, взыскивать деньги или истребовать имущество должника, направлять нотариусу денежные средства в депозит или депозитарные ценные бумаги для погашения долга, - рассказал Медведев. Он также добавил, что нотариусы смогут дистанционно удостоверять коммерческие сделки.

4 июля 2019 года, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время заседания правительства РФ. Фото Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

- То есть, для заключения договора предпринимателям не надо будет встречаться лично, кроме, естественно, тех случаев, когда это прямо предусмотрено, - отметил Медведев. - Учитывая размеры нашей страны, надеюсь, это поможет и гражданам, и бизнесу экономить немало времени и денег.

«ПОТЕРЯЛ ТРУДОВУЮ? НЕ СТРАШНО!»

Кроме того, на заседании кабмина был одобрен законопроект об электронных трудовых книжках.

- «Закон об электронных трудовых книжках» - это комплекс законодательных инициатив, который подразумевает переход на электронный трудовой документооборот. Нововведение коснется 60 миллионов россиян (почти каждого второго гражданина страны) и 8,5 миллионов хозяйствующих субъектов, - рассказал Медведев.

Вот какие изменения нас ждут:

1. С 1 января 2021 года работодатели получат право не заполнять обычные «бумажные» трудовые книжки, если об этом письменно не попросит работник. 2020 год отвели на то, чтобы работодатели подготовились к изменениям.

2. С 1 января 2020 года работодатели будут обязаны отправлять сведения о трудовой деятельности в Пенсионный фонд (ПФР) в электронном виде. Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица будет дополнен разделом «Сведения о трудовой деятельности», куда кадровые службы будут вносить информацию о приеме на работу, увольнениях, специальности, профессиях и квалификациях.

3. В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) будут внесены поправки, предусматривающие ответственность для работодателя, который неоднократно не предоставлял или предоставлял неточные, неполные сведения о трудовой деятельности своих работников в электронную систему ПФР.

По словам Медведева, новый порядок позволит сэкономить сотни миллионов рублей работодателям, которые работают с «бумажными» книжками, а также поможет работнику быстрее восстановить «трудовую» в случае ее утраты. Сейчас потерянную «трудовую» восстанавливают месяцами.

При этом законопроект допускает ведение одновременно и электронной, и бумажной трудовой книжки. Те, кто по старинке захотят сохранить бумажную «трудовую», должны будут написать заявление работодателю. А вот для тех, кто только начинает свою трудовую деятельность, книжки сразу станут электронными.