2019-07-04T15:45:08+03:00
Экономика

Минтруд готов радикально сократить список «неженских» профессий

Вместо 456 должностей останется 100
Дмитрий КОЗУРОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Минтруд готов радикально сократить список «неженских» профессий.Минтруд готов радикально сократить список «неженских» профессий.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В четверг появилась новость о том, что Министерство труда РФ готово сократить список должностей, в которые женщинам вход закрыт. Если сейчас таких 456, то будет всего-то сто. Теперь хоть дальнобойщиком, хоть машинистом электропоезда, а хоть и матросом на судне.

Сейчас список «неженских» профессий регламентируется Указом президента аж от 2000 года. Работодатели и профсоюзы не раз просили этот перечень пересмотреть. Ведь в наши дни все меньше нужды в физическом труде. Большая разница, управляешь ты локомотивом старого образца или «Сапсаном».

- Но пока говорить о каком-то окончательном перечне рано, - заверили «КП» в пресс-службе ведомства. - Проект приказа, который попал в СМИ, устарел.

Работа над новыми нормами идет вот уже несколько лет, и пока документ на стадии согласования.

Но и сейчас никто не запрещает женщинам трудиться хоть шахтерами, хоть строителями метро. Даже в документах Минтруда есть только слово «ограничение», но не «запрет».

- При создании безопасных условий труда работодатель вправе применять труд женщин без ограничений, - подчеркивают в ведомстве. - Федеральным законодательством предусмотрена такая процедура как аттестация рабочих мест. Если все необходимые меры будут соблюдены, женщины могут работать наравне с мужчинами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Ситуация с рейсами в Чехию: что делать пассажирам
Чешские власти запретили полеты российским авиакомпаниям. Потом разрешили. Но только до 7 июля. И несколько самолетов так и не успели улететь в Прагу во вторник, 2 июля. Разбираемся, что делать пассажирам в непонятной ситуации
Промсвязьбанк: Мы стали абсолютным лидером по выдаче военной ипотеки в стране
На военно-техническом форуме «Армия-2019» руководитель розничного и цифрового бизнеса ПСБ Сергей Малышев рассказал военному обозревателю «КП» Виктору Баранцу, как финансово-кредитная организация работает с военнослужащими
Новости 24