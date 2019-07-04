Каким будет мир в 2050 году: Идеальный капитализм и пьющие сантехники

Никакой фантастики, даже научной. Митио Каку говорит о реальности, которую увидят очень многие из нас. Ведь середина 21 века, 2050-й год – это уже через тридцать лет.

Кому больше тридцати – вспомнит девяностые. Жизнь с тех пор изменилась? Да не то слово! Ну хоть телефон для примера взять – тридцать лет назад стационарные домашние-то еще не в каждой квартире были, а сейчас вся жизнь в смартфоне. Но в общем-то мир вполне узнаваем, люди не отрастили жабры и не переселились на Марс.

Вот в примерно той же логике и в том же масштабе звучит прогноз Митио Каку – всемирно известного футуролога, который недавно побывал в Москве и выступил с лекцией на Форуме социальных инноваций регионов. То, что он говорит, придумано не лично Каку. Он проинтервьюировал 300 ведущих ученых мира.

- Я физик, а физики изобретают будущее. Мы изобрели телевидение, радио, интернет, лазер, микроволновку, рентген, GPS. И сегодня физики продолжают изобретать наше будущее, - скромно оценил роль своих коллег в историии человечества Митио Каку.

Ну а кому еще знать всю правду о будущем, как не человеку, который его изобретает? Так что изучаем прогноз!

ДАННЫЕ - НОВАЯ НЕФТЬ

- Главное, что изменит мир в ближайшие 30 лет, - это физика на молекулярном уровне: искусственный интелект, нанотехнологии и биотехнологии. Они сыграют ту же революционую роль, как в свое время появление паровых машин и электричества, - уверен Митио Каку. - И если энергию для промышленной эры нам дали нефть и уголь, то в век информации новой нефтью станут данные. А роль нефтеперерабатывающего завода будет выполнять искусственный интеллект.

Только представьте: мощность компьютеров удваивается каждые 18 месяцев! Ваш мобильный телефон сегодня имеет больше вычислительных мощностей, чем все американские и советские ЭВМ 1970-х.

МОРГНУЛ – ВОШЕЛ В ИНТЕРНЕТ

- Искусственный интеллект будет везде – и одновременно нигде. Уже сейчас врачи в операционных при помощи интернет-очков могут видеть снимкм МРТ, а роботы анализируют трентгеновские снимки лучше, чем люди. В будущем рабочие смогут также видеть чертежи, архитекторы – модели. Дети будут надевать очки и смотреть мультфильмы.

Да что там очки! Интернет будущего будет прям в контактной линзе в вашем глазу. Моргнули – вошли в Сеть. Первыми покупателями таких линз, конечно, станут студенты перед выпускными экзаменами. Моргнул, и все ответы видит! Вы будете открывать целую Вселенную одним движением ресниц. Это повлияет на все аспекты нашей жизни. Не нужно будет ничего больше запоминать. Обучение в школе и университете вообще не будет связано с запоминанием. Я преподаватель. Я не буду читать так много лекций, их студенты посмотрят в интернете. Вместо этого стану наставником, буду советовать, строить планы вместе со студентами.

...ИЛИ УШЕЛ СО СВИДАНИЯ

Или вот свидание вслепую. Сейчас красавец-мужчина может вас очаровать, рассказав, какой он богатый холостяк. А в будущем ваши контактные линзы тут же его просканируют и выдадут биографию: неет, он неудачник и платит кучу алиментов, не встречайся с ним! Зато на свидании с китайцем линзы помогут: переведут все ваши разговоры с китайского на русский и наоборот.

Дальше – больше.

- В ближайшие 20 – 30 лет интернет будет не только в линзах, но и в вашем мозге, он сольется с ним, - предвещает Каку. - Вы сможете отправлять эмоции, мысли, воспоминания в интернет. Подросткам точно понравится. Они и сейчас ставят смайлики. А в будущем можно будет прикрепить к сообщению свое воспоминание - о первом вашем танце, например. Это разрушит барьеры между людьми. Мы же ссоримся и даже воюем потому, что не понимаем друг друга, не знаем, что чувствуют другие люди. И здесь же будущее телевидения и кинематографа. Привычны нам 3D-фильмы покажутся немым кино – ведь мы сможем чувствовать эмоции героев!

СВОРАЧИВАЙ МОБИЛЬНИК!

- Как будет выглядеть Новый год?- продолжает Каку. - Вам больше не нужно ходить в магазин за подарками. Заходите в интернет, загружаете чертеж и распечатываете игрушки для детей на 3Dпринтере. А для жены украшения. Кроссовки можно будет напечатать прямо в магазине, измерив ступню лазером.

Собственно, все это уже реальность – вопрос лишь в том, чтобы она появилась буквально на каждом шагу.

- Сегодня у вас наверняка есть компьюетер, ноутбук, планшет, смартфон. Зачем? - вопрошает футуролог . - Это же одно и то же, дело только в размере экрана. В будущем он станет гибким: развернули, телефон стал похож на ноутбук, написали все, что нужно, свернули, положили в карман.

ОБОИ НА СВЯЗИ!

В 4 часа утра вы просыпаетесь и чувствуете себя как-то нехорошо. Может, инфаркт? А может, просто пиццу плохую съел? Сейчас человек съел бы таблетку, вызвал бы скорую или дотерпел до утра. В 2050-м будет по-новому:

- Подходите к стене и говорите: свет мой, зеркальце, позвоки-ка мне рободоктора. Рободоктор, как и робоюрист, и робоинженер, появляются на стене вашего дома в любое время суток, говорят на чистейшем русском языке и дают вам всю нужную информацию. Если вы в дороге, они выйдут на связь черз ваши часы, например.

ЛЕТАЮЩИЕ МАШИНЫ И СВЕРХЗВУКОВЫЕ САМОЛЕТЫ

Автомобили будут ездить и парковаться сами. Еще и сканировать окрестности в поисках свободной парковки (эх, скорей бы!).

- Индустрия производства роботов станет более важной, чем автомобильная промышленность, - уверен Митио Каку. - Потому что и автомобили станут по сути роботами. Еще автомобили смогут летать. Такие уже существуют, в Дубае планируют создать целый флот летающих машин. Дорого просто. Потом станет дешевле.

Вчера я был в Нью-Йорке и летел оттуда в Москву 10 часов. В будущем полет через океан на свехзвуковом реактивном самолете займет 2 часа.

ИДЕАЛЬНЫЙ КАПИТАЛИЗМ

Знаете, что такое идеальный капитализм? Это когда все честно стоит столько, сколько должно, никто никого не обманывает, не обвешивает, цены не накручивает. Это ж еще лучше, чем самопаркующиеся машины!

- Хорошая новость – в будущем все товары и услуги станут дешевле, а знания будут просто бесконечными и доступными всем. Сейчас вы не знаете, сколько в действительности стоят вещи, кто вас обманывает и сколько на этом зарабатывает, - объясняет Каку. - Покупателям поможет компьютерная революция – она даст нам знания о товарах. Из чего каждый из них сделан, сколько реально стоит. Капитализм вообще все меньше будет основываться на товарах и все больше на интеллектуальной собственности. Англия и так, кстати, больше заработала на рок-н-ролле, чем на добыче угля.

КОГО НЕ ЗАМЕНЯТ РОБОТЫ

Впрочем, в технологической революции будут и проигравшие. Это люди, чьи функции запросто могут выполнять роботы. То есть все, кто совершает исключительно повторяющиеся действия.

А кто же выиграет?

- Те, кто владеет интеллектуальным капиталом: то есть работает творчески, умеет стратегически мыслить, планировать, - обещает американец. - Интернет уже создал больше миллиардеров, чем любая другая технология. Секрет в том, чтобы найти точки неэффективности, выявить избыточность, узкие места, посредников. И цифровизировать все это. Uber и Airbnb сделали именно это. Профессии будущего – это та работа, которую не могут выполнять роботы.

А именно:

- роботы не могут починить унитаз, сделать электропроводку в доме, спроектировать красивый сад. Это те профессии, где нужно одновременно соображать головой и вкалывать руками, где не срабатывают или не всегда срабатывают шаблоны. Люди тут незаменимы.

- человеческое взаимодействие. Судьи и адвокаты, например. Они спорят с другими юристами, с присяжными, беседуют с пострадавшими, обвиняемыми, свидетелями, подчас решают сложные моральные дилеммы.

- главная категория – так называемые интеллектуальные капиталисты. Люди, обладающие творческими способностями, способные написать роман, сформулировать законы физики, сочинить оперы. Да хоть смешно рассказать анекдот.

ПЕЧЕНЬ? ВЫРАСТИМ! С МОЗГОМ СЛОЖНЕЕ

- Оцифрованы будут и ДНК человека, и каждый аспект медицины, начиная с диагностики. Ее сделает таблетка, внутри которой микросхема с камерой. Проглотили – и можно по полученным данным ставить диагноз.

В будущем вы пойдете в туалет, унитаз мгновенно проанализирует то, что в него попало – в том числе и на антитела к раковым клеткам. Их можно будет распознать за 10 лет до того, как образуется опухоль. У вас будет 10 лет, чтобы отреагировать. Наночастицы уже сегодня умеют искать и уничтожать раковые клетки по одиночке. В будущем слово опухоль исчезнет из лексикона.

Если части тела начнут изнашиваться, мы вырастим новые – из ваших собственных клеток. И организм их не будет отторгать. Ученые уже могут выращивать хрящи, кожу, сосуды, целые артерии. Даже мочевой пузырь. Следующий орган – печень, ее пока не научились выращивать, но это вопрос времени. Хорошая новость для товарищей, которые любят выпить: у вас будет новая печень.

И еще один орган, которые ученые пытаются вырастить, - мозг. Начнем с мозга мушки-дрозофилы, он очень маленький. Постараемся каждый нейрон воспроизвести, у мушки их сотни тысяч. Затем займемся человеческим мозгом. Уже сейчас компьютер способен распознать, что мы думаем на определенные темы и даже угадывать отдельные слова по активности мозга – положено начало телепатии. А позже станет реальностью фиксация памяти, чтобы люди с болезнью Альцгеймера смогли вспомнить все.

Вот такое будущее. С говорящими стенами, летающими машинами и бесстрашно пьющими (печень же пересадят!) сантехниками.

СПРАВКА “КП”

Митио КАКУ – футуролог и физик-теоретик из США. Родился в 1947 году в Калифорнии в семье японских эмигрантов. Учился в Гарварде и Принстоне, там же преподавал. Профессор физики в Нью-Йоркском Сити-колледже. Автор научно-популярных книг (“Физика невозможного”, “Физика будущего”, “Будущее разума” и других), телепередач, а также учебников по квантовой теории поля и теории струн.

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