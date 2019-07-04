Медведев придумал, как помочь россиянам лучше разбираться в винах

Премьер Дмитрий Медведев предложил наносить на бутылки с продукцией из виноматериалов особые отметки, чтобы покупателю было проще отличить их от вин, произведенных из винограда. Поручение проработать вопрос о нанесении отметок Медведев дал на заседании правительства в четверг.

- В связи с обсуждением двух законопроектов о внесении изменений в Налоговый кодекс в части налогового контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции было обращено внимание на необходимость зафиксировать в протоколе заседания поручение проработать вопрос о том, чтобы отмечать продукцию виноделия, сделанную из виноматериалов, чтобы можно было ее отличать от продукции, сделанной из винограда, - пояснили журналистам в пресс-службе правительства.

Напомним, что ранее правительство предприняло ряд мер, направленных на поддержку отечественных производителей вин. Так, с 1 июля вступил в действие запрет на госзакупки импортных вин. Ограничение распространяется на тихие вина, игристые вина, ликерные и фруктовые (плодовые) вина. А вице-премьер Алексей Гордеев предложил обязать российских рестораторов выделять отечественное вино в меню. В Минсельхозе идею поддержали.