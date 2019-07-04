Генпрокуратура Грузии: с помощью мятежа пытались насильственно завладеть государственной властью

Генеральная прокуратура Грузии считает, что беспорядки в Тбилиси, которые прошли 20-21 июня после конфликта в парламенте страны - попытка насильственно захватить власть путем мятежа. Следователи соответственно переквалифицировали дело, которое расследуется по двум статьям: "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии, повлекший смерть человека или иные тяжкие последствия". Виновные могут угодить в тюрьму на срок до 20 лет.

- На данном этапе на основании анализа показаний десятков свидетелей, проведенных дополнительных следственных мероприятий и добытых улик следственный орган пришел к выводу, что в ночь на 21 июня отдельными лицами планировалось насильственное завладение государственной властью путем мятежа, - сказал на брифинге представитель Генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе.

Обвинения по делу о беспорядках уже предъявлены лидеру партии «Единое национальное движение» Никанору Мелии. Соратника Саакашвили отправили под домашний арест.

Напомним, что из-за конфликтной обстановки в Грузии Владимир Путин запретил перелеты к южным соседям. Это нанесет существенные убытки для экономики страны, подсчитали грузинские эксперты.

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