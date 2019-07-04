2019-07-04T19:39:14+03:00
История современности

Сергей Иванов: Сталин не заключал договор с Гитлером «для раздела Польши и Прибалтики»!

Глава попечительского совета Российского военно-исторического общества о фейках, которые всплывают накануне 80-летия начала Второй мировой войны
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Глава попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов. Фото Сергей Карпухин/фотохост-агентство ТАССГлава попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов. Фото Сергей Карпухин/фотохост-агентство ТАСС
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О НАЧАЛЕ ВОЙНЫ

- Европейцы уверены, что Вторая мировая началась 1 сентября 1939 и закончилась в сентябре 1945-го. Китай не согласен — у него миллионы людей погибли от рук японских войск еще до 1 сентября 1939-го!

О ПРИЧИНАХ

- Нам говорят: российский народ должен покаяться, признать свою вину и в конечно счете и еще и возместить нанесенный ущерб. А вы забыли про Версальский договор - он уже заложил первую мину в послевоенное устройство Европы после Первой мировой? И Россия в Версале не участвовала! Как и в Мюнхене!

О ШАГАХ ГИТЛЕРА

- В 1934 Гитлер считал польскую армию одной из сильнейших в Европе. В 1935-м принял закон о строительстве вермахта. Это было прямое нарушение Версаля. Следующим шагом Гитлера было решение о демилитаризации Рейнской области. Цитата Гитлера: «48 часов нашего марша в Рейнскую область были самыми изматывающими в моей жизни. Если бы французы вошли в Рейнскую область, нам бы пришлось ретироваться с поджатыми хвостами ..»

О ПОСЛЕДСТВИЯХ МЮНХЕНА

- Мюнхенский сговор 1938-го окончательно развязал руки Гитлеру - и первой жертвой пала Чехословакия. Оккупировав её, Гитлер получил огромный экономический потенциал. Каждый пятый образец вооружений вермахта во время Второй мировой производился на заводах Чехословакии. Танки, снаряды, машины… А СССР к участию в Мюнхене не приглашался. Советский Союз неоднократно предлагал оказать военную помощь Чехословакии. Помощь не приняли.

О ПОЛЬСКИХ МЕТАНИЯХ

Для помощи чехам нужен был пропуск наших войск через территорию Польши. Варшава категорически отказалась. И Польше мы предлагали соглашение о защите. Поляки отказались . Они демонизировали СССР. Что тогда сказал Черчилль: «Польша как гиена участвовала в разделе Чехословакии». В русском языке есть слово «шакалить». В любом случае часть Чехословакии на севере Польша себя оттяпала - Тешинскую область.

ОБ «УТЕШЕНИЯХ» СОЮЗНИКОВ

- Мы хотели заключить союз с Францией и Англией — это не получилось не по нашей вине. Мы спрашивали англичан и французов — где Красной армии сосредоточиться, чтобы встретить немцев? Нам отвечали — стойте там, где стоите. Но в таком случае, если бы немецкие войска атаковали — немецкая армия в течении нескольких дней была бы в 40 километрах от Минска и в 60 км от Ленинграда.

О ДВУХ ФРОНТАХ

- Пакт - не сговор двух диктаторов, сейчас перекладывают с больной головы на здоровую. В 1939 году мы воевали с Японией на Халхин-голе и рисковали получить войну на два фронта. После подписания пакта 23 августа Япония сильно задумалась. Она обратила всё свое внимание на Тихий океан, а мы избежали войну на западе и на востоке.

ОБ «ОККУПАЦИИ»

- Когда советские войска 17 сентября 1939 года вошли на земли, принадлежавшие на то время Польше, в Варшаве уже не было польского правительства, и польская армия уже фактически прекратила существование. Наши войска зашли на эти территории, чтобы обеспечить безопасность русского, украинского, белорусского и еврейского населения на этих землях. Из Прибалтики многие бежали за океан — потом их потомки в 90-е вернулись в страны Балтии и вошли во власть. Но большинство населения приветствовали присоединение этих государств к Советскому Союзу. Бедняки там получили землю.

О «СГОВОРЕ ДИКТАТОРОВ

- Часто говорится о том, что Сталин заключил договор и с Германией, чтобы разделить Польшу и захватить Прибалтику. Но у нас не было фактов о том, что Гитлер стопроцентно нападет на Польшу. Были сообщения разведки. А уж делить Польшу… В самом договоре есть хорошая фраза. «В случае территориальных изменений в Европе...» Если бы такие изменения наступили — были бы одни последствия, если б не наступили — другие...

ИСТОЧНИК KP.RU

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