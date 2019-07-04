Кудрин раскритиковал духовные ценности россиян, приведя число разводов и абортов

Россия не является лидером в духовных ценностях и сохранении семейных традиций, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на президентском Совете по защите семьи и детей.

В подтверждение своих слов Кудрин привел такую статистику:

- Тревожные цифры: детская смертность в России - на 1000 рожденных пять, но в Евросоюзе три, в Финляндии 1,7. К сожалению, стали лидерами и в другом печальном событии - на 100 браков 63 развода, а в Германии - 38, например, в Швеции - 46, - цитирует его «Интерфакс».

А по числу абортов Россия обгоняет США в 2 раза, Германию - более чем в 2 раза.

- Большая проблема - детская бедность, - заявил Кудрин. - С 2013 по 2016 год она выросла с 19 до 26%.

От сухих цифр глава Счетной палаты перешел к своим предложениям по повышению нравственного облика россиян. В частности, Кудрин предложил провести «анализ истории репрессий в России, изучать, почему вообще в стране с высокими идеалами стало возможно, что сотни тысяч, миллионы людей пострадали в рамках наших же ценностей и традиций».

Коснулся Кудрин и вопросов школьного образования. В частности, он считает, что у нас недостаточно работает школьных психологов. В каждом учебном заведении их должно быть по несколько, предложил глава Счетной палаты.

Достаточно неожиданно прозвучало предложение разделять детей по психологическому и физиологическому развитию в школах. Кудрин утверждает, что это «общая практика в развитых странах». Отметим, что в России в последнее время на государственном уровне поддерживали концепцию инклюзивного образования - обучения детей-инвалидов в общеобразовательных школах.

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