Почему наши секретчики 75 лет скрывали подвиг советского танкиста, как и прочие сомнительные военные тайны?

Который день в новостях ТВ и на лентах передают сенсационную новость: Минобороны сняло гриф секретности с операции «Багратион»! В подтверждение тому приводятся ранее засекреченные на 75 лет потрясающие факты, как то: «Материалы содержат описание встречи местными жителями Красной армии. «Колонны танков, проходя по Минску, забрасывались цветами, так что были больше похожи на огромные букеты цветов, а не на грозные боевые машины», — сообщал генерал-лейтенант Александр Покровский.

Из следующего раскрытого секрета мы узнаем, что наши взяли Минск так быстро, что немецкий летчик не успел сообразить и сел уже на захваченный Красной армией аэродром.

Директива Ставки Верховного Главнокомандования об освобождении МинскаФото: Минобороны РФ

Но больше всего меня ошарашил засекреченный до вчерашнего дня подвиг советского танкиста. Дословно: «Михаил Бахтуев, механик-водитель танка Т-34 в боях за станцию Черные Броды гусеницами раздавил две стрелявшие по нему полевые пушки и до взвода пехоты. После того как его танк был подбит, гвардеец успешно маневрируя на горящем танке, пошел на таран немецкого бронепоезда, который в это время вел ожесточенный артиллерийский огонь по нашим наступающим танкам. Танковый таран Бухтуева уничтожил несколько бронеплощадок с артустановками, а защищавшие бронепоезд и станцию войска противника в панике обратились в бегство. Гвардии сержант Михаил Бухтуев не выжил после этого тарана. За свой подвиг ему было присвоено звание героя Советского союза посмертно».

Я, право, не знаю, смеяться или негодовать по поводу работы военных секретчиков той поры. Как понимать, что вот такие события, которые еще горячими просятся на страницы советских газет, вдруг засекретили чуть ли не на век?

Думаю, понимать надо так. Сталин и его маршалы с момента разработки операции «Багратион» присвоили ей гриф «Особо секретно». А по завершении «Багратиона», видно, ни вождь, ни полководцы как-то в пылу войны и не озаботились этот гриф отменить. А потому секретчики той поры не рискнули раскрыть даже подвиги отдельных бойцов. А мало ли что?

Кончилась сталинская эпоха и, полагаю, уже многие военные архивисты читали выше приведенные материалы и удивлялись: а чего их было секретить на столько лет? Но и они, архивисты, в свою очередь не рискнули обнародовать материалы, так как все это надо согласовывать с очень большим начальством, писать бумаги. Да ну его на фиг, себе дороже.

И вот, спустя 75 лет, наверно какой-то штабной генерал поинтересовался: а нет ли в архивах чего любопытного по операции «Багратион»?

В результате нам и открыли такие военные тайны, которые просто вызывают недоумение. Эта история наводит на мысль, что в военных архивах наших еще хранятся горы и горы подобных «секретов». И никто не решается их открыть без команды сверху. Не исключено, что и ваш дедушка где-то погиб геройски, подобно танкисту Бахтуеву. Но об этом вы никогда не узнаете, потому как его история также пылится где-то под грифом «Особо секретно».