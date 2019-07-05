А ведь если подумать, то Уголовный кодекс - это просто прейскурант

Два депутата встречаются в коридоре Госдумы, и один говорит другому:

- Что, тоже не спится?..

* * *

Зарплата у меня 40 тысяч. А ощущается как 35.

* * *

- Какие у вас в России горькие помидоры черри!

- Это редиска...

* * *

- Подъем! Как отпуск встретишь, так его и проведешь! Ты же не хочешь его тупо проспать?

- Хочу!

* * *

У склероза есть одно неоспоримое достоинство: появляется возможность неоднократного знакомства с интересными людьми.

* * *

Если вы искренне считаете женщин слабым полом, попробуйте ночью перетянуть одеяло на себя!

* * *

На концерте.

- А вот записка из зала: «Где ваш прежний барабанщик? Вы без него просто ноль!»

Отвечаем: мы тебя обратно не возьмем. И не пиши нам больше.

* * *

- Хватит о политике! Давай поговорим о чем-то высоком!

- Об НДС?

- Блин!..

* * *

Кто-нибудь объясните правительству, что нельзя одновременно формировать потребительскую корзину и воровать из нее продукты.

* * *

- Какая она, женщина твоей мечты?

- Лет за сорок, слегка полноватая, в очках и строгом костюме, не очень красивая, но ухоженная...

- Что-то странно, все мечтают о молодых, стройных, красивых.

- Я продолжу? Работает нотариусом. И вот однажды она мне звонит и говорит: «Умер миллиардер, и вы его единственный наследник».

* * *

- Сделайте, пожалуйста, распечальку по моему банковскому счету.

- Может быть, распечатку?

- Нет.