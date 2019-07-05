А ведь если подумать, то Уголовный кодекс - это просто прейскурант
Два депутата встречаются в коридоре Госдумы, и один говорит другому:
- Что, тоже не спится?..
* * *
Зарплата у меня 40 тысяч. А ощущается как 35.
* * *
- Какие у вас в России горькие помидоры черри!
- Это редиска...
* * *
- Подъем! Как отпуск встретишь, так его и проведешь! Ты же не хочешь его тупо проспать?
- Хочу!
* * *
У склероза есть одно неоспоримое достоинство: появляется возможность неоднократного знакомства с интересными людьми.
* * *
Если вы искренне считаете женщин слабым полом, попробуйте ночью перетянуть одеяло на себя!
* * *
На концерте.
- А вот записка из зала: «Где ваш прежний барабанщик? Вы без него просто ноль!»
Отвечаем: мы тебя обратно не возьмем. И не пиши нам больше.
* * *
- Хватит о политике! Давай поговорим о чем-то высоком!
- Об НДС?
- Блин!..
* * *
Кто-нибудь объясните правительству, что нельзя одновременно формировать потребительскую корзину и воровать из нее продукты.
* * *
- Какая она, женщина твоей мечты?
- Лет за сорок, слегка полноватая, в очках и строгом костюме, не очень красивая, но ухоженная...
- Что-то странно, все мечтают о молодых, стройных, красивых.
- Я продолжу? Работает нотариусом. И вот однажды она мне звонит и говорит: «Умер миллиардер, и вы его единственный наследник».
* * *
- Сделайте, пожалуйста, распечальку по моему банковскому счету.
- Может быть, распечатку?
- Нет.
ИСТОЧНИК KP.RU