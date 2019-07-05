2019-07-04T23:34:05+03:00
Политика

Биткоины не пахнут. Ну почти

Расследования Навального удивительно совпадают с миллионными пожертвованиями в его фонд
Дмитрий СТЕШИН
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Похоже, Алексей Навальный предпочитал «пожертвования» в биткоинах, чтобы их не могли отследить. А оказалось - не просто отследили, но и сопоставили с выходом его «расследований». И надо же - они совпали!Похоже, Алексей Навальный предпочитал «пожертвования» в биткоинах, чтобы их не могли отследить. А оказалось - не просто отследили, но и сопоставили с выходом его «расследований». И надо же - они совпали!Фото: REUTERS
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Биткоин, любимая денежная единица «мамкиных революционеров» и «шатателей систем», страшно подвел Навального. Такой подлости от биткоина Алексей не ожидал. Хотя начиналось все гладенько и ловко.

Как известно, часть пожертвований Навальный и «Фонд борьбы с коррупцией» получали на биткоин-кошелек от «неизвестных доброжелателей». Но у электронной валюты оказалась одна любопытная функция - все переводы публичны, и можно с точностью до секунды установить, кто и когда спонсировал ФБК электронными деньгами.

А еще можно узнать главное - «зачем спонсировали?».

RT вывел совершенно гениальную взаимосвязь между переводами биткоинов Навальному и выпуску его громких «расследований». Работа строилась по классикам: утром деньги и в скором времени - стулья.

Дешевле всего обошелся вброс о собственности семьи министра культуры Мединского - 3,43 миллиона рублей. В этом я, лично, вижу явное неуважение неведомых заказчиков компромата к российской культуре. Причем рассчитались задним числом, лишь оценив медийность скандала. 23.05 опубликовали, 24.05 перевели.

За наезд Рыбки на Дерипаску платили поэтапно, можно предположить, что кто-то, чуть смущаясь, но очень настойчиво ныл и гундосил, повиснув на штанине: «Прибавить бы, барин! А? Концы большие, овес дорог! Детишкам на молочишко!» И прибавили, конечно.

И по итогам этого расследования меня алмазной пулей прострелила одна мысль: может, дело не в коррупции совсем? Это же натуральный «Союз меча и орала», «Комитет помощи беспризорным детям!». Под политический хайп революционные креаклы тихо запустили конторку по черному пиару, чуть ли не самую успешную в стране, работающую натурально по «первым лицам» государства. И берущую за свои услуги фантастические гонорары. Может быть такое?

В СК уже обратились с просьбой расследовать всю эту криптодеятельность. Может, пришлют «мотоциклетку с пулеметами»? Или хотя бы собаку с милиционером - благо биткоины не пахнут? Ну почти.

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Мы тут писали, что многомиллионные переводы оппозиционеру Алексею Навальному падали на счет прямо перед выходом «независимых» расследований. На этот раз бывший член навальновской команды и автор паблика «Исповедь сотрудника ФБК» заметил странное совпадение. Когда Алексей Анатольевич уезжал в заграничные поездки с семьей, с кошелька для пожертвований снимали огромные суммы. Видимо, деньги проматывали на отдых (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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