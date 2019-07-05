2019-07-05T00:11:53+03:00
Звезды

Депардье - в роли Льва Толстого, а Семенович - в «Гардемаринах»

Экспертный совет по игровому кино отбирает проекты, которые получат господдержку
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Даже в мундире ХVIII века Анна Семенович смотрится очень сексуально. Фото: instagram.com/explore/tags/гардемарины4Даже в мундире ХVIII века Анна Семенович смотрится очень сексуально. Фото: instagram.com/explore/tags/гардемарины4
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На питчинге* в Министерстве культуры рассматривалось около сотни заявок. Но получат бюджетные деньги на съемки далеко не все соискатели. Назовем те проекты, которые понравились нам.

«ГАРДЕМАРИНЫ V»

Сейчас Светлана Дружинина находится на съемках «Гардемаринов IV» в Переславле. Но уже просит деньги на съемки «Гардемаринов V». В пятой части, как мы поняли, речь пойдет о тех же событиях, что и в четвертой.

В основе фильма - историческая победа русских войск в сражении при Кинбурне в Крымско-турецкой войне 1787 г. Герои-гардемарины помогут полководцу Александру Суворову одержать историческую победу. В итоге Суворов разобьет турок наголову. В финале - под звон колоколов и троекратный залп пушек по Красной площади марширует полк черноморской морской пехоты.

Светлана Сергеевна не изменяет ни гардемаринам, ни актерам, которые в ее фильме снимаются. В новой части снова будут: Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Анна Семенович.

! Общий бюджет картины - 108 миллионов, сумма, запрашиваемая у Министерства культуры, - 70 млн.

«ВОРОНЬЕ ГНЕЗДО»

Персонаж, которого должен сыграть Депардье в детской приключенческой картине «Воронье гнездо», появится в эпизоде.

Из Музея Льва Толстого украдено кольцо «Анна Каренина». Герой фильма мальчик по прозвищу Шарик ведет собственное расследование. Шарик приходит в музей перед закрытием. И вдруг он видит, как в двери входит… сам Лев Толстой! Он пугается, думая, что это призрак. Но это оказывается голливудский актер, исполняющий роль Толстого в новом фильме. Нетрудно догадаться, кто снимется в роли зарубежного актера.

! Бюджет фильма - более 83 миллионов рублей, запрашивают - 55 млн.

Мы прикинули, как будет выглядеть Депардье в роли Льва Толстого.

Мы прикинули, как будет выглядеть Депардье в роли Льва Толстого.

«ДОРОГА НА ДЖОМОЛУНГМУ»

Это роуд-муви, трагикомедия о семье, которая отправляется в путешествие на Грушинский фестиваль. Отец семейства узнал, что неизлечимо болен, и теперь намерен исполнить свою мечту - он хочет выступить на фестивале со своей песней.

Режиссер будущей картины Жора Крыжовников постарается подать историю традиционно юмористически, но без насмешки, смело, но аккуратно.

- Если мы добьемся того, что в первой половине зритель будет смеяться, а во второй плакать, то наша цель будет достигнута, - говорит он. В фильме должна сниматься певица Монеточка.

! Общий бюджет - 160 миллионов рублей, запрашиваемый - 70 млн.

Певица Монеточка. Фото: Мария ЛЕНЦ

Певица Монеточка.Фото: Мария ЛЕНЦ

«МАРИЯ»

Режиссер Вера Сторожева будет снимать военную драму «Мария». События происходят в Москве осенью 1941 года. Немецкие войска подступают к столице.

С началом войны к слепой старице потянулись толпы посетителей в надежде узнать о судьбе своих близких. Отправляется к ясновидящей Сталин, чтобы узнать, будет ли Москва взята фашистами. Старица дает Сталину совет: если он хочет уберечь Москву от врага, он должен разрешить молебны, а столицу обнести чудотворной иконой. Однако икона находится в подмосковном городе, уже оккупированном врагами. Младший лейтенант НКВД Мария Петрова получает задание: вывезти икону и доставить ее в Москву.

- Фильмов, рассказывающих о том, как жила Москва осенью - зимой 1941-го, очень мало, - говорит руководитель продюсерского центра «Хорошо Продакшн» Наталья Иванова. - Стены Кремля были задекорированы под обычные дома, над Большим театром, над Мавзолеем выросли декорации в два этажа. Эту обстановку мы постараемся воссоздавать. Хочется показать подвиг москвичей, которые вышли защищать родной город.

! Бюджет - более 86 миллионов, запрашивают - 56 млн.

«ВАСИЛИСА»

Режиссер Павел Лунгин возьмется за детское кино. Василиса - маленькая фантазерка, силой воображения создающая чудеса и удивляющая ими своих друзей. Предметы, наделяемые ею волшебными свойствами, оживают.

! Бюджет картины - 150 миллионов, запрашивают - 70 млн.

*Питчинг - презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов, готовых его финансировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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