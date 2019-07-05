В Ярославле подвели итоги III Всероссийского GxP-саммита «Выбор лучших. Время вперед»

О том, что молодым кадрам, которые планируют связать свою жизнь с фармацевтикой и биотехнологиями, необходим профессиональный саммит, где они смогут обменяться знаниями, поучаствовать в квестах, поделиться опытом и обсудить инновационные технологии заговорили еще три года назад, и тогда же появилась мысль об организации Всероссийского межвузовского GxP-саммита «Выбор лучших. Время вперед».

Идея оказалась столь удачной, что в 2019 году он состоялся уже в третий раз и собрал в Ярославе теперь уже 300 молодых парней и девушек из лучших медицинских ВУЗов России, ближнего и дальнего зарубежья. В течение несколько дней участники форума проходили фармацевтические квесты, разгадывали тестовых задания и ситуационные задачи. Причем, авторство задач было скрыто, эксперты не знали, какой ВУЗ представлял конкурсант. Все участники саммита работали в равных условиях: студенты и аспиранты, представляющие один ВУЗ, были распределены по разным потокам. Но в итоге, как отметили эксперты, все команды показали высокий уровень подготовки своих представителей.

«GxP-саммит – площадка, на которой раскрываются как индивидуальные черты будущих разработчиков оригинальных лекарственных препаратов, так и проявляется их готовность к командной работе по созданию и выводу продукта на отечественный рынок. Ведь основная задача нашего фармпрома – не просто придумать инновационный препарат или прорывную технологию; ключевым здесь является обеспечение граждан качественными и эффективными лекарственными средствами», - рассказал председатель экспертного совета саммита и директор ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков.

Кроме того, саммит стал уникальной возможностью для студентов и аспирантов лично пообщаться с признанными профессионалами, завязать полезные знакомства, набраться опыта и узнать о вакансиях и новинках фармацевтической отрасли из первых рук.

Правительство Ярославской области отметило лучших в номинациях: «За лучший проект» среди иностранных студентов и среди участников из российских вузов, в номинации «Профессия будущего» победил участник представившей лучший проект в области биотехнологии. Представители региональной власти также отметили (вуз) в номинации «Активная позиция», не забыты и представители Ярославского региона. В номинации «Кадровый резерв региона» награждается (ФИО) из ().

На торжественном закрытии саммита были подведены итоги саммита. Победителем Саммита молодых фармацевтов стала студентка Алина Файнгор из Российского Университета Дружбы народов. Награда победителя - денежный сертификат на 200 тысяч рублей от организатора саммита благотворительного фонда «Путеводная Звезда». Второе место занял представитель Алтайского медуниверситета Георгий Кутателадзе. Он получил сертификат на 100 тысяч рублей. Бронзовым призером стала Полина Андреева из Санкт-Петербургского Химико-Фармацевтического Университета. Ей вручен сертификат на 50 тысяч рублей.

Победителем Саммита молодых фармацевтов стала студентка Алина Файнгор из Российского Университета Дружбы народов.

Как отметила учредитель благотворительного фонда «Путеводная Звезда» и организатор саммита Татьяна Рябко, мероприятие в первую очередь было задумано для того, чтобы поддержать талантливых студентов и выпускников фармацевтических факультетов.

«Основными задачами GxP саммита являются: привлечение внимания молодежи к актуальным возможностям по реализации творческого и профессионального потенциала, поиск новых коммуникационных идей, выявление и поощрение талантливых студентов, развитие у них навыков разработки и реализации проектов, а также распространение эффективного опыта и демонстрация возможностей по трудоустройству и стажировкам в инновационных фармацевтических компаниях – отмечает», - добавила она.

Платиновым партнером саммита выступила российская фармацевтическая компания Фармимекс, генеральным спонсором стала крупнейшая международная компания MSD, официальным спонсором стала фармацевтическая компания «Фармстандарт», национальным спонсором выступила компания «Оболенская». Региональным партнером стала компания TEVA, производственная база этого предприятия находится в Ярославле. Международным партнером стала итальянская компания Fedegari. Ее специализация производство медицинского и фармацевтического оборудования.

Партнерами саммита стали всемирно известные компании. Такие как: Astellas, Amgen, Belupo, Generium, Fresenius, SUN Pharma, Герофарм, Евросервис, Р-Фарм, Сотекс, Нацимбио, Нанолек.

Отметим, что GXP-саммит в 2020 году пройдет уже в Калужской области. Многие участники уже выразили готовность поучаствовать в мероприятии снова.