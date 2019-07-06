Калужской области - 75 лет: великое военное наследие и лидер по инвестициям в производство

На праздник, посвященный 75-летию со дня основания Калужской области.в областной драматический театр начали съезжаться задолго до официального начала торжества. У членов регионального Правительства, депутатов, членов Совета Федерации, руководителей территориальных подразделений федеральных органов власти, предприятий и организаций, представителей силовых структур, общественных организаций всегда есть что обсудить между собой. А праздник- это еще и повод встретиться всем вместе.

Помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Александр Меркулов зачитал поздравление калужанам от Президента России Владимира Путина. В послании, в частности, глава государства отметил, что во все времена жители Калужского края славились трудолюбием и деловитостью, мужеством, широтой души и гостеприимством, искренне любили родную землю, радели о ее благополучии, защищали от врага.

Праздничная программа юбилея Калужской области понравилась всем гостямФото: СОЦСЕТИ

Президент России особо отметил, что благодаря созидательной, самоотверженной работе Калужская область демонстрирует убедительные успехи, показывает пример сбалансированного развития.

С приветственным словом к участникам торжества обратился губернатор Анатолий Артамонов. Он вот уже почти 20 лет возглавляет область и именно под его руководством региону удалось сделать большой рывок в сторону развития. В своем выступлении Анатолий Дмитриевич отметил основные вехи становления и развития области. Вспомнил и о горьких, но великих страницах местной истории.

На торжественное собрание съехались гости с разных уголков страныФото: соцсети

Тут, безусловно, знаковую роль сыграл Козельск- город воинской славы. Любой школьник расскажет о памятной дате окончания Великого стояния на реке Угре 11 ноября 1480 года. Итогом его стало появление сильного, независимого многонационального российского государства.

Вспомнил губернатор и Малоярославец, где вершилась судьба Отечества в войне с Наполеоном. Отметил и огромный вклад калужан в победу над врагом в годы Великой Отечественной войны.

«За свободу и независимость нашей Родины свои жизни на калужской земле отдали более четырехсот тысяч советских воинов и мирных жителей. Мы всегда будем помнить о них», - заявил Анатолий Артамонов.

Но и после окончания войны калужане показали себя как стойкие и мужественные люди. Губернатор выразил признательность ветеранам войны и труда, всем, кто восстанавливал народное хозяйство в труднейшие послевоенные годы.

«За выдающиеся достижения высоких государственных наград были удостоены десятки предприятий и тысячи тружеников региона, 34 наших земляка стали Героями Социалистического труда, - отметил глава региона. – Спустя всего три года после окончания войны в области был достигнут довоенный уровень сельскохозяйственного производства».

Сегодня Калужская область - лидер инвестиционной деятельности и экономического развития, на которую равняются другие регионы. Артамонов подчеркнул, что свой юбилей Калужская область встречает с крепкой экономикой, развивающейся социальной сферой и стабильной политической обстановкой.

"За последние 5 лет валовый региональный продукт вырос на 9 %, прирост промышленного производства составил 36 %, производство продукции сельского хозяйства увеличилось на 39 %. Эти цифры существенно превышают среднероссийский показатель. В текущем году суммарный объем привлеченных инвестиций перейдет рубеж в один триллион рублей", - рассказал глава региона.

Благодаря высокоэффективной инвестиционной политике властей в области возведены более ста крупных производств, в текущем году планируется открыть 11 новых предприятий. Техническую модернизацию прошли все крупные заводы, увеличили выпуск конкурентной продукции, начали экспортировать свои изделия.

«Каждый 10-й автомобиль, каждый третий телевизор в стране произведен на территории нашей области. Выпуск лекарственных средств увеличился более чем в 10 раз. По объему произведённой промышленной продукции на душу населения Калужская область занимает первое место в ЦФО, а в обрабатывающих отраслях - первое место в стране. Инвестиции в сельское хозяйство повысили престиж крестьянского труда, обеспечили прирост производства основных видов продукции, дали возможность шире развернуть социальное обустройство села. Меры государственной поддержки дали мощный импульс частной инициативе», - подытожил губернатор Калужской области.

После торжественного собрания все жители и гости Калуги приняли участие в праздничном концерте «Соло с оркестром «Калужская летопись», которое состоялось на концертной площадке «Гостиный двор».