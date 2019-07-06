Фигуристка Елизавета Туктамышева в новом сезоне отказалась от стриптиза

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева официально объявила о том, какой будет ее показательная программа в новом сезоне. Одна из самых харизматичных атлеток своего вида спорта в личных соцсетях раскрыла детали нового выступления, написав:

- Тернистый путь фигуристки, которая решила не снимать с себя костюм в новом показательном. Номер под трек Shallow.

Отдельно же Туктамышева высказала благодарность постановщику номера - хореографу Илье Авербуху. Отметим, что в прошедшем сезоне Лиза прославилась как раз таки и благодаря своему показательному номеру на песню Бритни Спирс Toxiс, во время которого верх одежды слетал с Туктамышевой.

Напомним, Елизавета - чемпионка мира и Европы 2015 года. В 2013 году она выиграла чемпионат России, в 2011 году была второй на ЧМ среди юниоров. В прошлом сезоне была третьей в финале Гран-При и бронзовым призером командного чемпионата мира.

Важные отрезки прошлого сезона Туктамышева пропустила из-за болезни. Она не попала на чемпионат Европы, поскольку за пару дней до старта российского первенства подхватила воспаление легких. И вернулась к тренировкам только после перерыва.