2019-07-06T14:28:40+03:00
Спорт

Защитник "Спартака" Сальваторе Бокетти покинул команду

Итальянский футболист играл в Москве с 2013 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Футболист "Спартака" Сальваторе Боккетти больше не будет играть за "красно-белых".Футболист "Спартака" Сальваторе Боккетти больше не будет играть за "красно-белых".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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6 июля было официально объявлено, что итальянский защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти покидает клуб. Официально было обьявлено о разрыве действующего контракта с игроком. И теперь он официально стал свободным агентом и может переходить бесплатно в любой коллектив.

- Grazie, Salva! Сальваторе Боккетти покидает «Спартак». «Спартак» и защитник Сальваторе Боккетти достигли договоренности о расторжении трудового договора по соглашению сторон, - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

В России Боккетти играл помимо "Спартака" еще и за казанский "Рубин", из которого переехал в Москву в 2013 году. За шесть сезонов итальянский защитник смог с командой выиграть чемпионат России весной 2017 года, а спустя год - бронзу турнира. Третьим был Боккетти и в составе "Рубина" в 2010 году. С "Рубином" он выиграл Кубок России в 2012 году. А с казанцами и москвичами - Суперкубок в 2012 и 2017 годах.

В Италии Боккетти играл за "Дженоа" до перехода в "Рубин". А в 2015 году он уходил в аренду из "Спартака" в "Милан", за который успел сыграть 9 матчей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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