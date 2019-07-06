Защитник "Спартака" Сальваторе Бокетти покинул команду

6 июля было официально объявлено, что итальянский защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти покидает клуб. Официально было обьявлено о разрыве действующего контракта с игроком. И теперь он официально стал свободным агентом и может переходить бесплатно в любой коллектив.

- Grazie, Salva! Сальваторе Боккетти покидает «Спартак». «Спартак» и защитник Сальваторе Боккетти достигли договоренности о расторжении трудового договора по соглашению сторон, - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

В России Боккетти играл помимо "Спартака" еще и за казанский "Рубин", из которого переехал в Москву в 2013 году. За шесть сезонов итальянский защитник смог с командой выиграть чемпионат России весной 2017 года, а спустя год - бронзу турнира. Третьим был Боккетти и в составе "Рубина" в 2010 году. С "Рубином" он выиграл Кубок России в 2012 году. А с казанцами и москвичами - Суперкубок в 2012 и 2017 годах.

В Италии Боккетти играл за "Дженоа" до перехода в "Рубин". А в 2015 году он уходил в аренду из "Спартака" в "Милан", за который успел сыграть 9 матчей.