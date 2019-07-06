"Завидная невеста": Климова похудела и похорошела после развода

Екатерина Климова не так давно рассталась с Гелой Месхи, но, похоже, совсем из-за этого не переживает. Поклонники обратили внимание, что развод пошел артистке на пользу. Многодетная мама после разрыва с мужем расцвела и удивительно похорошела.

На личной страничке в Instagram актриса опубликовала свежее фото, которое было сделано во время ее прогулки в районе Патриарших прудов. Екатерина Климова стала выглядеть привлекательнее, чем раньше. Заметно похудевшая актриса прогулялась в кружевном алом платье и босоножках на платформе.

klimovagram Екатерина Климова

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит их любимица, и не верят, что артистка развелась с мужем. "Неужели и правда, разошлись с Гелой?", "Принцесса", "Невеста освободилась", "Увидел раз в синем платье на берегу Азовского моря и утонул навсегда в магическом обаянии этого небесного создания", "Я бы женился", "Самая красивая актриса России!", "Завидная невеста", "Какая вы красавица", "Как можно так шикарно выглядеть, имея четверых детей, и столько работать!", "Умница, красавица", - обсуждают Климову поклонники.

К слову, Екатерина до сих пор не прокомментировала перемены в личной жизни. Актриса не признается, что именно послужило причиной ее расставания с Гелой Месхи, который младше артистки на восемь лет. Слухи о том, что у супругов не все гладко в отношениях, появились еще прошлой осенью. Гела отписался от страницы жены в соцсети. Возможно, именно тогда и случился "надлом" в браке.

Напомним, Екатерина Климова воспитывает двух дочерей и двух сыновей. Первый муж звезды - ювелир Илья Хорошилов, с которым Климова познакомилась будучи школьницей. Супруги развелись в 2004 году. От этого брака Екатерина имеет дочь - Елизавету. В браке с Игорем Петренко актриса родила Матвея и Корнея. В 2014 году супруги оформили развод, но сумели сохранить дружеские отношения. От союза с Гелой Месхи артистка родила дочь Беллу.