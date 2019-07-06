2019-07-06T17:54:58+03:00
Экономика

Представители 40 стран подтвердили участие в Глобальном саммите индустриализации

Самыми многочисленными будут делегации из Германии, Австрии, США, ОАЭ, Великобритании, Китае и Индии
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В Екатеринбурге 9-11 июля пройдет Глобальный саммит индустриализации.В Екатеринбурге 9-11 июля пройдет Глобальный саммит индустриализации.
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Более 40 стран заявили о своем участии в Глобальном саммите по производству и индустриализации, который состоится 9–11 июля в Екатеринбурге. Организатором GMIS-2019 выступает Фонд Росконгресс.

Ожидается, что на Саммите самыми многочисленными будут делегации из таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Германия, Австрия, США, Великобритания, Венесуэла и Индия.

Предполагается, что всего в мероприятии примут участие более 2000 человек, в том числе российские и иностранные официальные лица, руководители крупных компаний, ведущие эксперты и ученые в сфере промышленного производства.

С российской стороны примут участие заместители Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак, Максим Акимов и Юрий Борисов, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, а также 11 глав субъектов Российской Федерации.

Среди зарубежных гостей GMIS – главный исполнительный директор группы, управляющий директор Mubadala Development CompanyХалдун Халифа аль-Мубарак, Вице-президент по экономике, Министр промышленности и национального производства Венесуэлы Тарек Эль Аиссами, Министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухаил Мохаммед Фарадж Аль Мазруэй, главный исполнительный директор Корпорации атомной энергетики ОАЭ Мохаммед аль-Хаммади, старший министр промышленности и ремесленного производства Камбоджи Чам Прасид, генеральный директор холдинговой корпорации Senaat Джамаль Салем аль-Дахери, руководитель аппарата Глобального договора Организации Объединенных Наций Мелисса Пауэлл и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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