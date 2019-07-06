На GMIS-2019 презентуют 15 лучших международных стартапов

15 лучших промышленных стартапов будут представлены на Питч-сессии Business Priority в рамках Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS-2019), который состоится 9–11 июля в Екатеринбурге.Сессия проводится при поддержке Фонда Росконгресс совместно с Фондом развития цифровой экономики в рамках проекта «Территория Инноваций». Генеральным партнером Питч-сессии выступает «Национальная инжиниринговая корпорация».

В рамках сессии запланированы презентации 8 российских и 7 международных стартапов в области искусственного интеллекта, природоподобных технологий и социотехнического моделирования. Мероприятие состоится 9 июля под девизом «Инновации меняют ландшафт будущего». Цель программы – поддержка и масштабирование проектов развития промышленности и привлечение к ним инвестиций мировых фондов.

На первом этапе конкурса было выбрано 100 лучших стартапов. По итогам голосования 15 из них получили статус «BusinessPriority», и выступят с презентацией перед российскими и арабскими инвестиционными фондами, государственными корпорациями и крупнейшими промышленными компаниями.

Кроме того, в рамках Саммита будет подписано соглашение между Фондом Росконгресс и Глобальной производственной организацией (GMOL) о всеобъемлющей поддержке инновационных компаний – победителей Business Priority.