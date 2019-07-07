2019-07-06T21:29:04+03:00
Спорт

Бразилия - Перу 7 июля 2019: прямая онлайн-трансляция матча финала Кубка Америки 2019

Футбол, матч Бразилия - Перу 7 июля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 7 июля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч финала Кубка Америки 2019
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сборная Бразилии идет за пятым "домашним" Кубком Америки.Сборная Бразилии идет за пятым "домашним" Кубком Америки.Фото: REUTERS
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На Кубке Америки в воскресенье, 7 июля, будет поставлена точка. На турнире, который принимает Бразилия, будет сыгран финальный матч. Два последних розыгрыша турнира в 2015 и 2016 годах завершались битвой Аргентины и Чили. А в этот раз в финале сыграют Бразилия и Перу. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Бразилия - Перу 7 июля 2019.

Статистика личных встреч Бразилия - Перу 7 июля 2019

На этом Кубке Америки сборные Бразилии и Перу уже играли между собой. В матче группового турнира в Сан-Паулу команда Бразилии одержала победу со счетом 5:0 над Перу. Всего же команды играли между собой 51 раз - 35 матчей выиграли бразильцы, 10 раз были ничьи, а еще в шести случаях успех был на стороне Перу.

Прогнозы на матч Бразилия - Перу 7 июля 2019

Бразилия - фаворит матча финала Кубка Америки.

Прогноз на матч Бразилия - Перу 7 июля 2019

Сборная Бразилии за всю историю проведения чемпионатов на Кубок Америки выиграла все четыре турнира, которые проходили у них дома. И в пятый раз уже дошла до финала. Они, скорее всего, и выиграют Кубок Америки 2019.

Где смотреть матч Бразилия - Перу 7 июля 2019

Прямую видеотрансляцию матча Бразилия - Перу на финал Кубка Америки 2019 года пройдет 7 июля и начнется в 22:55 по московскому времени на канале Матч ТВ.

Трансляция матча Бразилия - Перу 7 июля 2019

Трансляция матча Бразилия - Перу 7 июля 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 23:00 по московскому времени.

Бразилия - Перу 7 июля 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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