Дубль Миранчука похоронил «Зенит»

В России официально открыли новый сезон. Чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка «Локомотив» разыграли Суперкубок России. Каждый год многие задаются вопросом, а футбольная ли у нас страна? После такой игры ответ, скорее, утвердительный.

На стадионе «Динамо» не удалось собрать аншлаг, однако трибуны были почти полными. Реконструированная арена «бело-голубых» впервые увидела борьбу за трофей. Пока «Динамо» провело здесь только один матч. Зрители начали подходить ещё за три часа до игры. Поединок в целом прошёл в добродушной атмосфере. Болельщики «Локомотива» и «Зенита» - не друзья, но и заклятыми врагами их назвать трудно.

Игре предшествовала минута молчания в память о трагически погибших подводниках. Футболисты и болельщики скорбят вместе со всей страной...

Трибуны были почти полнымиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Смолов начинает новую жизнь?

«Зенит» до игры был фаворитом, но начало явно осталось за железнодорожниками. «Локомотив» удрал в быструю атаку, Смолов получил мяч в штрафной и первым же ударом в сезоне забил гол. Хочется Фёдора похвалить, но есть вопросы к голкиперу Андрею Лунёву. Вратарь, запомнившийся летом пьяным дебошем, пропустил мяч в ближний угол. Фёдор отпраздновал практически как Криштиану Роналду в красивом прыжке.

Смолов получил мяч в штрафной и первым же ударом в сезоне забил голФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кого купили Сёмину?

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин долго удивлялся, почему клуб приобрёл бразильского защитника Мурило, но уже через несколько дней призвал легионера тренироваться с основным составом. В матче за Суперкубок обстоятельства поставили Сёмина перед фактом. Основной защитник Кверкхвелия получил травму, у резервиста Михалика закончился контракт. Пришлось выпускать бразильца, и именно к нему больше всего вопросов по матчу.

«Зенит» провёл очень тусклый первый тайм. Спасти ситуацию удалось только на флажке перед свистком. Дзюба протаранил оборону «Локомотива», Азмуну ничего не оставалось, как расстрелять Гилерме ударом с линии штрафной. В дебюте второго тайма иранец оформил дубль. Тот самый Мурило выступил в роли стойки для иранского бомбардира. Азмун провернул красивый финт и ловко оставил не у дел новичка москвичей. Кажется, у Сёмина появился новый козырь в противоречиях с руководством. За Мурило заплатили 2,5 миллиона евро.

«Зенит» провёл очень тусклый первый таймФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Миранчук развернул игру

«Зенит» предсказуемо ушёл в оборону, но все планы питерцев были разрушены Алексеем Миранчуком. Во-первых, Юрий Сёмин вчистую выиграл тренерскую дуэль у Сергея Семака. Наставник «Локомотива» бросил в бой нападающего Эдера, который добавил агрессии в атаке. Семак ничем не ответил. Во-вторых, лучший матч в карьере выдал Алексей Миранчук. Полузащитник «Локомотива» сначала с правого края штрафной уложил мяч под левую и идеальным ударом не оставил ни единого шанса Лунёву. Через несколько минут Миранчук оформил дубль волшебным ударом со своей любимой левой, не входя в штрафную. В оставшееся время «Локомотива» был куда ближе к четвёртому голу, чем «Зенит» к дополнительному времени.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин Юрий Сёмин выиграл тренерскую дуэль у Сергея СемакаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Железнодорожники прервали серию неудач в этом турнире и выиграли третий Суперкубок в истории. Последний раз этот трофей покорялся команде Юрия Сёмина в 2005 году.

Российский сезон открыли очень бодрым матчем, хорошо бы и весь сезон радовал результативным футболом. Уже через неделю стартует чемпионат России, а в сентябре «Локомотиву» и «Зениту» предстоит начать путь в Лиге чемпионов.