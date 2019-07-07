2019-07-07T00:38:35+03:00
Звезды

"Дождались!": 45-летняя Анна Михалкова потрясла глубоким декольте

Актриса сильно похудела и экспериментирует со смелыми образами
Ольга ЛИБГАРДТ
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45-летняя Анна Михалкова выходит в свет в обтягивающих нарядах45-летняя Анна Михалкова выходит в свет в обтягивающих нарядахФото: Борис КУДРЯВОВ
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Анна Михалкова в последнее время заметно похудела. 45-летняя актриса выходит в свет в обтягивающих нарядах, которые подчеркивают все изгибы тела звезды. Однако на этот раз старшая дочь Никиты Михалкова превзошла себя.

Анна Михалкова из тех актрис, которые крайне редко демонстрируют публике свои прелести. Звезда в в блоге обычно делится философскими рассуждениями или хвастается фото детей. Не секрет, что Анна любит готовить, радуя домочадцев вкусными блюдами.

"Надя, включай Арго, готов харчо! Готовлю на праздники, свадьбы и дни рождения! Дорого!! Очень! Выезжаю со своими продуктами, посудой и семьей!", - обратилась звезда кино к своей родной сестре Надежде Михалковой.

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Надя, включай Арго, готов харчо!
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Между сестрами установились теплые отношения, которыми они очень дорожат. Как признавалась Надежда, Анна очень волевая и обладает ярко выраженными лидерскими качествами. Несмотря на разные характеры, сестрам удается отлично ладить друг с другом.

Сейчас девушки с детьми обосновалась на курорте в Испании. Сегодняшний день звездные наследницы начали с шампанского, а затем занялись приготовлением обеда. При этом Анна сделала селфи, на котором предстала в розовом купальнике с умопомрачительным декольте. Такого смелого ракурса от нее, кажется, не ожидал никто. Смелый образ артистки, которая сбросила около 15 килограммов, оценили ее многочисленные поклонники.

"Аня, ну совесть надо иметь!", "Мало того, что красивая и худая! Так еще и харчо своим дразнит!", "Смотрю и не могу оторваться, восхищаюсь бесконечно, Анечка прекрасна всегда!", "Вы такая невероятная!", "Горячее бикини под столь же горячее харчо!", "Женщина должна дома выглядеть аппетитно", "Это огонь!", "С таким зачетным декольте можно все", "Вот это купальник", "С ума сойти - еще и харчо!", "Какая вы худенькая стали", "Граждане, с таким декольте и глазами любая баланда сойдет за харчо и любая труляля за Арго! ", "Никитична, Вы великолепны! Пять с плюсом", "Дождались!", - осыпали комплиментами Михалкову потрясенные подписчики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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