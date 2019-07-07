2019-07-07T07:07:59+03:00
Звезды

Русский «Бык» выиграл в Карловых Варах

Фильм Бориса Акопова завоевал один из главных призов престижного кинофестиваля
Стас ТЫРКИН
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Обозреватель "КП" Стас Тыркин, победитель фестиваля Борис Акопов, программный директор "Кинотавра" Ситора Алиева и продюсер фильма "Бык" Федор Попов.Обозреватель "КП" Стас Тыркин, победитель фестиваля Борис Акопов, программный директор "Кинотавра" Ситора Алиева и продюсер фильма "Бык" Федор Попов.
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Гангстерская драма дебютанта Бориса Акопова получила «Хрустальный глобус» в конкурсе «К востоку от Запада», заслужив лестные сравнения с творчеством Мартина Скорсезе. Хотя действие и происходит в лихих 1990-х, сюжет у фильма действительно почти голливудский: молодой уголовник и бандит по фамилии Быков (отличный молодой актер Юрий Борисов) сначала возвышен вниманием со стороны преступных авторитетов, а потом низвергнут в криминальную преисподнюю, откуда, ясное дело, выхода нет.

Программный директор "Кинотавра" Ситора Алиева, режиссер Борис Акопов и голливудская звезда Патриция Кларксон. Фото: Стас ТЫРКИН

Программный директор "Кинотавра" Ситора Алиева, режиссер Борис Акопов и голливудская звезда Патриция Кларксон.Фото: Стас ТЫРКИН

Интересно, что второй и последний приз этой в секции, спецприз жюри, был присужден украинской картине «Мои думки тихи» Антонио Лукича - роуд-муви о парне гигантского роста, путешествующего по Карпатам, записывая звуки обитающих там животных.

В главном конкурсе два приза забрала немецкая «Лара» Яна-Оле Герштера.

В главном конкурсе два приза забрала немецкая «Лара» Яна-Оле Герштера.

В главном конкурсе два приза (за лучшую женскую роль актрисе Коринне Харфуш и спецприз жюри) забрала немецкая «Лара» Яна-Оле Герштера, нарисовавшая психологический портрет глубоко фрустрированной женщины, которую вполне можно поставить на одну доску с перверсивной героиней Изабель Юппер в «Пианистке».

Приз за мужскую роль достался Милану Ондрику за словацко-чешскую драма «Да будет свет» Марко Шкопа - мрачную история о круговой поруке в бедном словацком городке, где церковь покрывает проделки нацистской молодежи, и все они радостно крышуются полицией. Отец семейства в исполнении актера-лауреата, вернувшись с работ в Германии, узнает, что его старший сын принимал участие в глумлении над подростком-геем, впоследствии бросившимся под поезд.

Приз за режиссуру отошел бельгийцу Тиму Милантцу. В фильме «Патрик» он поместил действие своей комедии в коммуну нудистов.

Приз за режиссуру отошел бельгийцу Тиму Милантцу. В фильме «Патрик» он поместил действие своей комедии в коммуну нудистов.

Приз за режиссуру отошел бельгийцу Тиму Милантцу - ранее снимавший сериалы, в том числе такие знаменитые, как «Острые козырьки» и «Легион», в фильме «Патрик» он явно решил себе ни в чем не отказывать, поместив действие своей комедии, снятой в тональности покер-фэйс, в коммуну нудистов, в связи с чем все его персонажи, по преимуществу немолодые и некрасивые, весь фильм бегают голые.

Главный же приз достался болгарской драмеди «Отец» Кристины Грозевой и Петара Валчанова.

Главный же приз достался болгарской драмеди «Отец» Кристины Грозевой и Петара Валчанова.

Главный же приз достался болгарской драмеди «Отец» Кристины Грозевой и Петара Валчанова, зафиксировавшей тотальный, очевидный и повсеместный кризис «мужественности». Главный герой, похоронив жену, желает через экстрасенсорные практики войти с ней в контакт, отчего его, как может, оберегает такой же убеленный сединами, но лишенный ума сын-подкаблучник. Вместе они попадают в ситуации одна жальче и печальнее другой. Фильм, рисующий узнаваемый, непрекращающийся полураспад жизни в постсоциалистической стране, слишком близок ее реалиям для того, чтобы его оценили в более благополучных местах, хотя с главным призом Карловарского фестиваля у него теперь больше шансов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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