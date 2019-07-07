2019-07-07T08:54:41+03:00
Спорт

"Я зол. Коррупция и арбитры не позволяют наслаждаться футболом": Месси устроил скандал после матча Кубка Америки

Аргентина победила Чили со счетом 2:1 в игре за "бронзу", а Лео не вышел на церемонию награждения [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Лео Месси - с бронзой Кубка Америки, но недоволен итогом игры.Лео Месси - с бронзой Кубка Америки, но недоволен итогом игры.Фото: REUTERS
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Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси устроил скандал после матча за 3-е место на Кубке Америки 2019. Его команда добилась победы 2:1 в основное время над сборной Чили. Однако же игрок "Барселоны" отказался выходить на церемонию награждения в знак протеста против судейства, которое, по его мнению, было на прошедшем турнире.

- Не пошёл на церемонию награждения, потому что нам не нужно быть частью этой коррупции. Со всем неуважением, которое к Аргентине проявили на протяжении всего турнира. Мы покидаем турнир с ощущением того, что могли сделать больше. В игре за бронзу, как и в матче с Бразилией, мы показывали наш лучший футбол, мы прибавляли. Повторяю, коррупция и арбитры не позволяют болельщикам насладиться футболом и в какой-то мере портят его, - признается в интервью TyC Sports Месси.

Лилонель оценил тот самый скандальный эпизод в матче, когда его удалили за стычку с Меделем на 37-й минуте. Он сказал, что и желтой карточки было бы достаточно:

- Медель всегда действует на грани, но мы заслуживали предупреждений, видимо, сказалось то, что я говорил ранее, вот меня и удалили. Думаю, тот эпизод судье всё же стоило пересмотреть повнимательнее. Получается, VAR тут не помог. Да, я зол, что не доиграл матч, но в остальном я спокоен.

Лионель Месси не вышел на церемонию награждения и не попал на общекомандное памятное фото. Фото: REUTERS

Лионель Месси не вышел на церемонию награждения и не попал на общекомандное памятное фото.Фото: REUTERS

Лионелю Месси традиционно не особо сильно везет с трофеями в сборной Аргентины. Единственный раз он побеждал в составе олимпийской команды в 2008 году, взяв золото на Играх в Пекине. После этого - серебро ЧМ-2014, серебро Кубка Америки 2015, 2016, досрочный вылет с ЧМ-2018 в 1/8 финала и "бронза" Кубка Америки 2019.

Финальный матч Кубка Америки 2019 пройдет сегодня, 7 июля, и начнется в 23:00 по московскому времени. В решающей игре турнира сыграют Бразилия и Перу.

06.07.2019 Аргентина - Чили - 2:1. Обзор матча за 3-е место на Кубке Америки.Видеообзор матча за 3-е место Кубка Америки по футболу 2019 Аргентина - Чили

ИСТОЧНИК KP.RU

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