Операцию на руке девочки из Ингушетии пришлось отложить

Как спасти правую ручку семилетней Аиши из Ингушетии, сейчас ломают головы лучшие медики страны. Девочка, которую целый год истязала родная тетя, находится в палате интенсивной терапии НИИ неотложной детской хирургии имени Рошаля. Сюда малышку бортом из Назрани доставили в ночь на субботу, 6 июля. Предполагалось, что девочке проведут вторую операцию, но пока ее пришлось отложить.

- Несмотря на проводимую комплексную терапию, улучшения в состоянии верхних конечностей нет. Выражен сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья. Решено в настоящий момент от операции воздержаться для четкого определения жизнеспособности тканей, - сообщили последние новости о состоянии Аиши в пресс-службе НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии.

Сейчас руку девочки в специально барокамере насыщают кислородом. Так медики пытаются восстановить нарушенный кровоток. Что касается левой руки, то ее врачи назвали сохранной.

За судьбой Аиши, которую долгое время истязала родня тетя, следит вся страна . Жуткое видео медицинского осмотра крохи, на теле которой буквально нет живого места, взорвало соцсети. Шок, но оказалось, что ожоги укусы и побои – дело рук родной тети девочки, которая воспитывала малышку, после того как родная мать вышла замуж. 35-летняя Маки Гиниева уже задержана и дает показание следователям.

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