Шереметьевский профсоюз накручивает результаты опроса о климате в «Аэрофлоте»

Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) решил выяснить, есть ли в авиакомпании «Аэрофлот» так называемая карательная среда. В этих целях было принято решение провести опрос среди пилотов компании.

Организаторы пообещали респондентам полную анонимность. В связи с этим опрос был выложен в открытом доступе, а соответственно принимать участие в нем может любой пользователь – для этого не нужно указывать ФИО, регистрироваться на портале и предъявлять доказательства работы в «Аэрофлоте».

И хотя опрос заканчивается чуть меньше чем через месяц – 3 августа – в профсоюзе уже спешат делать выводы. Среди проголосовавших лидирует ответ «иногда». За него проголосовали 50,9% опрошенных. Ответы «постоянно» и «никогда» выбрали 24% и 25,1% человек соответственно.

Следует отметить, что проверить подлинность подобного анонимного голосования крайне сложно, а вот «накрутить» голоса - вполне реально.

ШПЛС в своем опросе под «карательной средой» имеют ввиду попытки давления «неудобными рейсами, переносами отпусков», а также незаслуженным лишением надбавки за качество и необоснованным отказом в карьерном росте.

Попытки спекулировать шплс предпринимает уже не в первый раз.

Напомним, в 2017 году конфликт между Шереметьевским профсоюзом летного состава и компанией «Аэрофлот» перешел в публичную плоскость. Этому послужила петиция, в которой профсоюз требовал поднять заработную плату пилотам и инженерам. Тогда за данный документ подписались около 2 тысяч человек. Петиция также была размещена в открытом доступе, а голоса под ней «накручивали» сами представители шплс. Как выяснилось, некоторые пилоты нашли под петицией свои поддельные подписи. Отмечалось, что ряд из них вообще не были членами ШПЛС.