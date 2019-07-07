Юрий Семин: Алексей Миранчук провел потрясающий матч

– Похвалил бы, прежде всего, организаторов. Я когда-то сам играл на стадионе «Динамо». Футболисты показали интересную игру, думаю, болельщики были довольны. Наши были чуть больше довольны. Футбол был хороший.

– Не хотелось проигрывать чемпиону сегодня?

– О том, что было раньше мы не думали. Разыгрывается первый приз, мы за него и бились. Мы должны быть на уровне нашей компании «РЖД». Конечно, бились и за себя. Нас отлично поддерживали болельщики.

– Насколько для вас принципиально было взять Суперкубок после возвращения в команду?

– Из поражений нужно извлекать победы. Выиграли у «Зенита» - сделали это. Соперник очень сильный и хорошо укомплектованный. В целом же любой матч для меня принципиальный.

– Оцените игру новичков Мурило и Живоглядова.

– Вся команда была хороша. Отдельно оценим на базе в Баковке.

– Что изменилось при счёте 2:1 в пользу «Зенита»?

– Мы потеряли инициативу, план перестал работать. Контратакующая игра уже не получалась. Отдельные перестановки сделали. Алексей Миранчук фантастический матч провёл.

– Была ли персональная опека против Дзюбы в этом матче?

– Нет. Против Дзюбы играл тот, кто против него оставался. Дзюба все равно своё дело сделал. Был участником одного из голов.

– Можете ли сказать, что команда на своём пике?

– Нет, такое не могу сказать.

– Болельщики не поддерживали «Локомотив» до 35 минуты. Что можете сказать об этом?

– Я не знаю, почему они молчали. Мы должны друг друга слышать. Играть для болельщиков. Они у нас преданные, ради них футболисты бьются. 9 июля у нас будет вручение медалей и встреча с болельщиками. Послушаем их претензии.

– Алексей Миранчук забил два гола после замены. Его функции на поле изменились?

– Нужно было вносить изменения, потому что мы проигрывали. Нам показалось, что Алексея лучше перевести в правую сторону, где ему левая нога позволяет атаковать с фланга в середину. Если бы он остался в центре, то с выходом Эдера там бы была большая скученность.

– Как Мурило вписался в команду?

– Кто играл сегодня, я доволен всеми. Будет хорошо играть – выйдет на поле, не будет – не станет играть. Как и у любого футболиста ситуация.

В завершение хочу сказать. Здесь «Локомотив» стал чемпионом, выиграл несколько кубков. Стадион «Динамо» для нас счастливый.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Брайан Идову: "Важный трофей"

– Очень важный трофей. Были ранее обидные поражения в играх за этот трофей. Важно начать сезон с победы, а не с поражения как ранее. «День Победы» у нас играет в раздевалке. Будем надеяться, что будет традицией.

– Видели, как ты танцуешь в раздевалке. Кто лучше тебя танцует?

– Эдер пластично двигается, у Чорлуки хорошие движения. Пластика присутствует у всех, но главное чувство ритма.

– В этом сезоне может получиться в Лиге чемпионов лучше?

– Есть такое ощущение. Сейчас у нас есть опыт, горький, но всё же. Мы сделали выводы. Группа должна быть тяжелее. Думаю, чем хуже – тем лучше для нас. Будем бороться и показывать свой максимум.

ТАБЛО

«Зенит» - «Локомотив» - 2:3 (1:1).

Голы: Смолов, 6 (0:1); Азмун, 45+2 (1:1), Азмун, 52 (2:1), А. Миранчук, 78 (2:2), А. Миранчук, 81 (2:3).