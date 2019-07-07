2019-07-07T14:41:54+03:00
Происшествия

Сообщение о минировании московского аэропорта "Домодедово" оказалось ложным

Воздушная гавань работает в штатном режиме
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Днем с воскресенье, 7 июля, новостные ленты облетела информации о минировании московского аэропорта "Домодедово"Днем с воскресенье, 7 июля, новостные ленты облетела информации о минировании московского аэропорта "Домодедово"Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Днем с воскресенье, 7 июля, новостные ленты облетела информации о минировании московского аэропорта "Домодедово". Сообщалось, о трех взрывчатых устройствах, которые якобы заложены в багаже рейсов, летящих в Ашхабад и Цюрих и в зоне вылета самого аэропорта. К счастью, тревога оказалась ложной.

- Мы работаем в штатном режиме. Эвакуация сотрудников и пассажиров не проводилась, - сообщили "Комсомолке" в справочной службе аэропорта.

Онлайн табло аэропорта не сообщает о значительных задержках рейсов. Да и сами пассажиры не жалуются.

- Новость про минирование прочитала в телефоне, когда ждала вылет в Ираклион. Сначала перепугалась думала,что рейс задержат, но ничего такого не произошло. Посадку уже объявили, - рассказала "КП" пассажирка Олеся Ефремова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Эксперт высказал новую версию исчезновения малайзийского "Боинга" MH370
Пушков прокомментировал реакцию Украины и Великобритании в ПАСЕ из-за России
Дерматолог назвал способ предотвращения солнечных ожогов
Скабеева отреагировала на странное поведение Зеленского на совещании
Умер Кэмерон Бойс, звезда канала Disney
Партия Зеленского исключила из списка семерых кандидатов в депутаты Верховной рады
Артисты Большого театра дадут бесплатный концерт в центре Москвы
В США призвали Германию отправить наземные войска в Сирию
Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел в Донецкой области
Неизвестные сообщили о минировании аэропорта «Домодедово» и двух самолетов
В Одессе неизвестный захватил заложницу в одном из финансовых учреждений
В ПА ОБСЕ приняли резолюцию об «оккупации» Россией Абхазии и Южной Осетии
Путин поздравил работников морского и речного флота с праздником
Во Франкфурте-на-Майне эвакуировали людей из-за бомбы времен Второй мировой войны
Опрос: около 90% украинцев вынуждены экономить
Концерт группы «А-Студио» отменен в Грузии
Власти Великобритании выделят $22,5 млн на борьбу с фейковыми новостями
Тегеран начинает обогащение урана выше уровня 3,6%
В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов
Момент извержения вулкана на острове Стромболи сняли на видео с яхты
В США по обвинению в торговле людьми задержали миллиардера Джеффри Эпштейна
UFC официально объявил о проведении второго в истории турнира в Москве
В Афганистане в городе Газни прогремел мощный взрыв