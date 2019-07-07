Сообщение о минировании московского аэропорта "Домодедово" оказалось ложным

Днем с воскресенье, 7 июля, новостные ленты облетела информации о минировании московского аэропорта "Домодедово". Сообщалось, о трех взрывчатых устройствах, которые якобы заложены в багаже рейсов, летящих в Ашхабад и Цюрих и в зоне вылета самого аэропорта. К счастью, тревога оказалась ложной.

- Мы работаем в штатном режиме. Эвакуация сотрудников и пассажиров не проводилась, - сообщили "Комсомолке" в справочной службе аэропорта.

Онлайн табло аэропорта не сообщает о значительных задержках рейсов. Да и сами пассажиры не жалуются.

- Новость про минирование прочитала в телефоне, когда ждала вылет в Ираклион. Сначала перепугалась думала,что рейс задержат, но ничего такого не произошло. Посадку уже объявили, - рассказала "КП" пассажирка Олеся Ефремова.