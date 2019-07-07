2019-07-07T16:03:51+03:00
Политика

"БАМ - сплав труда, мужества и мечты сотен тысяч людей": Путин поздравил создателей магистрали с 45-летием начала строительства

Глава государства записал видеообращение по случаю памятной даты
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Глава государства напомнил, что БАМ стал всенародным проектом, в котором приняли участие почти два миллиона человек.Глава государства напомнил, что БАМ стал всенародным проектом, в котором приняли участие почти два миллиона человек.Фото: REUTERS
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Повернись жизнь немного иначе, и Владимир Путин вполне мог бы попасть в число тех, кто 45 лет назад начал строить Байкало-Амурскую магистраль, по-настоящему связавшую огромную страну. Он не раз говорил, что это было важнейшим событием в жизни Советского Союза, а модернизация БАМа - ключевая задача для современной России. Поэтому нет ничего удивительного, что Путин лично записал видеобращение по случаю 45-летия с начала строительства БАМа.

- БАМ – это много больше, чем одна из крупнейших железнодорожных артерий России и мира. Это сплав труда, мужества, мечты сотен тысяч людей, - заявил президент. - О необходимости такой магистрали для подъёма Сибири и Дальнего Востока говорили ещё в начале ХХ века и уже тогда понимали, что это задача наисложнейшая. Строительство БАМа было серьёзным вызовом для страны и прежде всего для людей, участвовавших в грандиозной стройке. Строители трассы, новых городов и посёлков, изыскатели, железнодорожники, мостовики и проходчики тоннелей, добровольцы, вдохновлённые общей идеей, работали ради будущего, день за днём совершали настоящий подвиг.

Глава государства напомнил, что БАМ стал всенародным проектом, в котором приняли участие почти два миллиона человек.

- Перед нами сейчас задача нового уровня, - продолжил уже про завтрашний день магистрали Путин. - Необходимо в ближайшие годы совершить настоящий прорыв в развитии транспортной инфраструктуры страны. В числе приоритетов – масштабная модернизация БАМа и Транссиба, увеличение их пропускной способности в 2025 году до объёмов свыше 200 миллионов тонн грузов в год. Уверен, нынешнее поколение железнодорожников, строителей, рабочих, инженеров справится с этими задачами, достойно продолжит дело, начатое первопроходцами БАМа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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