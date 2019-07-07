2019-07-07T16:03:14+03:00
Экономика

Пшено, капуста, топливо: какие товары и почему дорожали в России в прошлом году

Росстат рассказал, на какие продукты сильнее всего взлетели цены, а какие наоборот подешевели
Дмитрий КОЗУРОВ
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Росстат рассказал, на какие продукты сильнее всего взлетели цены, а какие наоборот подешевелиРосстат рассказал, на какие продукты сильнее всего взлетели цены, а какие наоборот подешевелиФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Цифры статистики для многих получились неожиданными. В лидерах по росту с большим отрывом оказались пшено и капуста.

В 2018 году аграрии собрали 216 тысяч тонн проса, из которого и получают пшено, тогда как всего двумя годами раньше посевов было почти в три раза больше.

- Пшено в нашей стране не пользуется большой популярностью, и им засевают все меньше площадей, - констатирует гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. - Основные его потребители домашние попугаи. Как показывает опыт, люди готовы платить, когда речь заходит об их любимцах.

А вот с капустой сложнее.

- В 2018 запасы в хранилищах истощились к июню, торговым сетям пришлось закупать капусту и другие овощи открытого грунта за рубежом, - объясняет руководитель аналитического отдела Национального плодоовощного союза Кирилл Лашин. - А импортное как правило дороже своего.

На ситуацию наложился рост цен на бензин. К тому же урожай-2018 не порадовал: из-за качества продуктов долго лежать в хранилищах они не могли.

Кстати, капуста в лидерах роста цен и в 2019. Но тут объяснение простое — пока не было нового урожая, цены ползли вверх. Это касается не только капусты, но и других овощей «борщевого набора»: картофеля, моркови, свеклы, лука.

А вот огурцы и помидорами дешевеют. Судя по всему, дают плоды усилия по организации тепличных хозяйств. Теперь цены на эти овощи меньше зависят от сезонного фактора и капризов импортеров.

Лидером по снижению цен оказалась гречка. Тут все просто: россияне едят ровно то, что сами вырастили, потому что мало где еще в мире эта крупа так популярна. Так что хороший урожай тут же сказался на ценниках.

Всего специалисты Росстата мониторят цены на тысячу товаров и услуг. В среднем по всем категориям инфляция составила 4,3 процента — примерно как и прогнозировали аналитики Центробанка.

КОНКРЕТНО

Какие продукты сильнее всего подорожали в 2018…

Пшено +73,2%

Капуста +72,8%

Газовое моторное топливо +30,8%

Сахар +28,3%

Яйца +25,9%

… а какие подешевели

Гречневая крупа -15,8%

Помидоры -10,6%

Чеснок -10,2%

«Эссенциале форте Н» -7,2%

Лимоны -4,7%

*По данным Росстата

ИСТОЧНИК KP.RU

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