Пшено, капуста, топливо: какие товары и почему дорожали в России в прошлом году
Цифры статистики для многих получились неожиданными. В лидерах по росту с большим отрывом оказались пшено и капуста.
В 2018 году аграрии собрали 216 тысяч тонн проса, из которого и получают пшено, тогда как всего двумя годами раньше посевов было почти в три раза больше.
- Пшено в нашей стране не пользуется большой популярностью, и им засевают все меньше площадей, - констатирует гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. - Основные его потребители домашние попугаи. Как показывает опыт, люди готовы платить, когда речь заходит об их любимцах.
А вот с капустой сложнее.
- В 2018 запасы в хранилищах истощились к июню, торговым сетям пришлось закупать капусту и другие овощи открытого грунта за рубежом, - объясняет руководитель аналитического отдела Национального плодоовощного союза Кирилл Лашин. - А импортное как правило дороже своего.
На ситуацию наложился рост цен на бензин. К тому же урожай-2018 не порадовал: из-за качества продуктов долго лежать в хранилищах они не могли.
Кстати, капуста в лидерах роста цен и в 2019. Но тут объяснение простое — пока не было нового урожая, цены ползли вверх. Это касается не только капусты, но и других овощей «борщевого набора»: картофеля, моркови, свеклы, лука.
А вот огурцы и помидорами дешевеют. Судя по всему, дают плоды усилия по организации тепличных хозяйств. Теперь цены на эти овощи меньше зависят от сезонного фактора и капризов импортеров.
Лидером по снижению цен оказалась гречка. Тут все просто: россияне едят ровно то, что сами вырастили, потому что мало где еще в мире эта крупа так популярна. Так что хороший урожай тут же сказался на ценниках.
Всего специалисты Росстата мониторят цены на тысячу товаров и услуг. В среднем по всем категориям инфляция составила 4,3 процента — примерно как и прогнозировали аналитики Центробанка.
КОНКРЕТНО
Какие продукты сильнее всего подорожали в 2018…
Пшено +73,2%
Капуста +72,8%
Газовое моторное топливо +30,8%
Сахар +28,3%
Яйца +25,9%
… а какие подешевели
Гречневая крупа -15,8%
Помидоры -10,6%
Чеснок -10,2%
«Эссенциале форте Н» -7,2%
Лимоны -4,7%
*По данным Росстата
ИСТОЧНИК KP.RU