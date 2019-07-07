2019-07-07T15:52:50+03:00
Спорт

Спустя год после матча Россия - Хорватия на ЧМ-2018 Акинфеев сказал, вернется ли в сборную

Голкипер ЦСКА поделился своими мыслями на встрече с болельщиками команды
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Игорь Акинфеев в матче Россия - Хорватия 7 июля 2018 года в Сочи.Игорь Акинфеев в матче Россия - Хорватия 7 июля 2018 года в Сочи.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

7 июля в Москве прошла встреча болельщиков футбольного клуба ЦСКА (Москва) с их любимой командой. И на этом мероприятии вновь всплыла тема карьеры голкипера армейцев в национальной команде. Он дал свой откровенный ответ поклонникам клуба:

- Возвращение в сборную? Думаю, что это маловероятно. Я свои решения никогда не отменяю. Я сделал свой выбор в пользу ЦСКА - не было вариантов, кроме как выбрать родной клуб и играть тут до конца контракта, - заявил Игорь Акинфеев.

Что примечательно, это произошло в символический день. 7 июля 2018 года в Сочи прошла четвертьфинальная игра чемпионата мира 2018, в которой сборная России в драматической борьбе уступила по пенальти Хорватии 2:2 (3:4). Для Акинфеева этот матч стал последним в карьере за национальную команду. В октябре 2018 года он объявил о завершении карьеры в сборной России.

За сборную Игорь выступал с 2004 года, сыграв в 11 играх. Высшее достижение с национальной командой у Акинфеева - бронза Евро-2008. А действующий контракт вратаря с ЦСКА заканчивается по истечении сезона 2021/2022 годов.

Отметим, что свой первый матч ЦСКА проведет через неделю - в Самаре армейцев ожидает игра против "Крыльев Советов".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Александр Ширвиндт: "Похабные кричалки на матчах "Торпедо" – это говорит о том, что болельщики еще живы"
В воскресенье стартовал чемпионат России по футболу в Пером дивизионе (ФНЛ), куда вернулось легендарное московское «Торпедо». Мы поговорили с самым известным и преданным болельщиком черно-белых и узнали, что такое настоящий торпедовский дух [аудио]
Новости 24
Эксперт высказал новую версию исчезновения малайзийского "Боинга" MH370
Пушков прокомментировал реакцию Украины и Великобритании в ПАСЕ из-за России
Дерматолог назвал способ предотвращения солнечных ожогов
Скабеева отреагировала на странное поведение Зеленского на совещании
Умер Кэмерон Бойс, звезда канала Disney
Партия Зеленского исключила из списка семерых кандидатов в депутаты Верховной рады
Артисты Большого театра дадут бесплатный концерт в центре Москвы
В США призвали Германию отправить наземные войска в Сирию
Съемочная группа телеканала "Звезда" попала под обстрел в Донецкой области
Неизвестные сообщили о минировании аэропорта «Домодедово» и двух самолетов
В Одессе неизвестный захватил заложницу в одном из финансовых учреждений
В ПА ОБСЕ приняли резолюцию об «оккупации» Россией Абхазии и Южной Осетии
Путин поздравил работников морского и речного флота с праздником
Во Франкфурте-на-Майне эвакуировали людей из-за бомбы времен Второй мировой войны
Опрос: около 90% украинцев вынуждены экономить
Концерт группы «А-Студио» отменен в Грузии
Власти Великобритании выделят $22,5 млн на борьбу с фейковыми новостями
Тегеран начинает обогащение урана выше уровня 3,6%
В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов
Момент извержения вулкана на острове Стромболи сняли на видео с яхты
В США по обвинению в торговле людьми задержали миллиардера Джеффри Эпштейна
UFC официально объявил о проведении второго в истории турнира в Москве
В Афганистане в городе Газни прогремел мощный взрыв