Спустя год после матча Россия - Хорватия на ЧМ-2018 Акинфеев сказал, вернется ли в сборную

7 июля в Москве прошла встреча болельщиков футбольного клуба ЦСКА (Москва) с их любимой командой. И на этом мероприятии вновь всплыла тема карьеры голкипера армейцев в национальной команде. Он дал свой откровенный ответ поклонникам клуба:

- Возвращение в сборную? Думаю, что это маловероятно. Я свои решения никогда не отменяю. Я сделал свой выбор в пользу ЦСКА - не было вариантов, кроме как выбрать родной клуб и играть тут до конца контракта, - заявил Игорь Акинфеев.

Что примечательно, это произошло в символический день. 7 июля 2018 года в Сочи прошла четвертьфинальная игра чемпионата мира 2018, в которой сборная России в драматической борьбе уступила по пенальти Хорватии 2:2 (3:4). Для Акинфеева этот матч стал последним в карьере за национальную команду. В октябре 2018 года он объявил о завершении карьеры в сборной России.

За сборную Игорь выступал с 2004 года, сыграв в 11 играх. Высшее достижение с национальной командой у Акинфеева - бронза Евро-2008. А действующий контракт вратаря с ЦСКА заканчивается по истечении сезона 2021/2022 годов.

Отметим, что свой первый матч ЦСКА проведет через неделю - в Самаре армейцев ожидает игра против "Крыльев Советов".