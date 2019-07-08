Я не подпускаю своего мужа к кухне. В последний раз, когда он там хозяйничал, он сжег салат
По данным социологов, 98% россиян довольны зарплатой.
Опрошено 450 человек в здании Госдумы.
* * *
Утро. Сочи. Идет торгаш по пляжу. Бодро:
- Холодное пиво, горячие чебуреки!
Вечер. Торгаш возвращается обратно. Грустно:
- Горячее пиво, холодные чебуреки!
* * *
Муж - это временно, а вот бывший муж - это навсегда!
* * *
- Прикинь, моя сестра чокнулась. Она переоделась мужчиной и пошла служить в армию.
- Но ведь ей придется ходить в баню с мужиками. Кто-нибудь обязательно сдаст!
- Да кто сдаст-то?!
* * *
Небывалое происшествие случилось в Ухрюпинске. Пьяная драка здесь переросла в свадьбу!
* * *
Никому доверять нельзя. Какие-то старухи в одноклассницы набиваются.
* * *
Ночью гаишник останавливает «Оку», глянул, а там 17 пьяных в дрова мужиков. Он настолько обалдел, что и штрафовать не стал. Только, говорит, чтоб завтра в том же составе ко мне трезвыми явились.
Наутро начинают утрамбовываться в машину, 16 влезли, а 17-й, хоть убей, никак.
Водитель и спрашивает:
- Слушай, а может быть, тебя с нами не было?
Семнадцатый (возмущенно):
- Здрасте! А кто ж вам вчера на баяне играл?
* * *
Если синоптики говорят, что завтра будет ясно, не обольщайтесь: они имеют в виду, что сейчас им ни хрена не ясно, а вот наступит завтра, и тогда станет ясно, что за погода в этот день.
* * *
Если собрать весь мусор по России, то можно сделать для японцев пару островов и решить проблемы северных территорий.
ИСТОЧНИК KP.RU