2019-07-08T00:07:58+03:00
Анекдоты

Я не подпускаю своего мужа к кухне. В последний раз, когда он там хозяйничал, он сжег салат

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По данным социологов, 98% россиян довольны зарплатой.

Опрошено 450 человек в здании Госдумы.

* * *

Утро. Сочи. Идет торгаш по пляжу. Бодро:

- Холодное пиво, горячие чебуреки!

Вечер. Торгаш возвращается обратно. Грустно:

- Горячее пиво, холодные чебуреки!

* * *

Муж - это временно, а вот бывший муж - это навсегда!

* * *

- Прикинь, моя сестра чокнулась. Она переоделась мужчиной и пошла служить в армию.

- Но ведь ей придется ходить в баню с мужиками. Кто-нибудь обязательно сдаст!

- Да кто сдаст-то?!

* * *

Небывалое происшествие случилось в Ухрюпинске. Пьяная драка здесь переросла в свадьбу!

* * *

Никому доверять нельзя. Какие-то старухи в одноклассницы набиваются.

* * *

Ночью гаишник останавливает «Оку», глянул, а там 17 пьяных в дрова мужиков. Он настолько обалдел, что и штрафовать не стал. Только, говорит, чтоб завтра в том же составе ко мне трезвыми явились.

Наутро начинают утрамбовываться в машину, 16 влезли, а 17-й, хоть убей, никак.

Водитель и спрашивает:

- Слушай, а может быть, тебя с нами не было?

Семнадцатый (возмущенно):

- Здрасте! А кто ж вам вчера на баяне играл?

* * *

Если синоптики говорят, что завтра будет ясно, не обольщайтесь: они имеют в виду, что сейчас им ни хрена не ясно, а вот наступит завтра, и тогда станет ясно, что за погода в этот день.

* * *

Если собрать весь мусор по России, то можно сделать для японцев пару островов и решить проблемы северных территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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