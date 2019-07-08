Новая плацкарта: без боковушек, зато с длинными полками

Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила эскизы нового плацкартного вагона. Их уже, в частности, предложили оценить пассажирам - пользователям программы «РЖД-Бонус».

Главная фишка - удлиненные полки: не менее 1,84 м вместо нынешних 1,665 м, на которых, вытянув ноги, могут комфортно разместиться разве что дети. Цена удобства - не будет традиционных боковых мест. То есть вместо нынешних 54 мест в плацкартном вагоне останется 40.

Как поясняют в ФПК, вариант вагона с удлиненными полками - лишь одна из концепций, которая сейчас рассматривается. Так что прощаться с привычным видом плацкартного вагона со свисающими с верхних полок пятками пока рано. Сейчас компания только пытается понять, насколько вагоны без боковушек нравятся пассажирам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России появятся плацкартные вагоны без боковых полок

Каждая полка в новом вагоне оборудована розеткой, USB-портом и индивидуальным освещением

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания РЖД) показала концепт нового плацкартного вагона, в котором нет боковых полок (подробности).