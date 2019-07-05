Отвал башки

Самый экзотический и странный фильм фестиваля - «Ода ничему» филиппинки Двейн Балтазар - выполнен в традиции азиатского магического реализма. Действие происходит в бюро ритуальных услуг, торчащем огромный долг и потому влачащем жалкое существование. Но жизнь его владелицы преображается, когда ей подбрасывают труп заблудившейся старушки. Женщина не только, как профессионал, обмывает и одевает его, но и вступает с ним в … родственные отношения - советуется с ним, спорит, украшает, устраивает совместные ужины и даже кладёт с собой в постель (без всяких эротических коннотаций). Труп старушки, надо сказать, отвечает ей взаимностью: с ее легкой руки постепенно вокруг героини начинают вымирать люди, в том числе ей симпатичные, и финансовые дела начинают поправляться. Впрочем, и крыша съезжает неслабо, что, конечно, тоже неудивительно: однажды героине покажется, что труп старушки сообщает ей о том, где зарыт клад. Сразу после рокового признания у старушенции отваливается голова.

Ещё один фильм, всячески гордящийся своим сдвигом по фазе - «Патрик» бельгийца Тима Милантца. Ранее снимавший сериалы, в том числе такие знаменитые, как «Острые козырьки» и «Легион», здесь он явно решил себе ни в чем не отказывать и поместил действие в коммуну нудистов, в связи с чем все его персонажи, по преимуществу немолодые и некрасивые, весь фильм бегают без одежды. Неожиданно умирает руководитель коммуны, до последних часов придерживавшийся концепции «боди позитива», и на его место должен заступить 40-летний увалень Патрик, в чей гардероб входит рубашка, но не штаны. Патрик - крепкий ремесленник, совмещающий плотническую деятельность с плотским удовлетворением старух-нудисток. Смерть отца его огорчает не столь сильно, как бесследное исчезновение одного из его любимых молотков, висящих в его мастерской на самом видном месте. При помощи пропавшего молотка было совершено преступление, которое Патрику предстоит распутать.

Какого-то необщего выражения лица, тем временем, сильно не достаёт американскому участнику конкурса - фильму «К звёздам» Марты Стивенс. Девушка желает стилизовать 1960-е в репрессивном штате Оклахома и одновременно рассказать что-то о трудной женской доле в те времена, как будто все это с блеском и уже не раз ни проделал мужчина Тодд Хэйнс в блестящих фильмах «Далеко от рая» и «Кэрол». И придумывает снимать все в «ч/б» - других средств выразительности в произведении не наблюдается. Оклахомские родители держат в чёрном теле своих упитанных дочерей, которым остаётся одетыми плескаться по ночам в водоеме и мечтательно обращать свои мольбы к звёздам. Как и положено в «женском кино» (не путать с кино, снятом женщинами-режиссёрами) мужчинам в нем уготовано крайне незначительное место. Они, главным образом, харассят бедных крошек в очках без диоптрий и с толстыми книжками наперевес. Одна из них, Мэгги, сначала пробуждает личность в затюканной Айрис, а потом и вовсе вступает в лесбийские отношения с парикмахершей с трудной судьбой, что неизбежно ведёт к ещё большему насилию со стороны тупых уродов-самцов. Впрочем, заканчивается все утешительно - плесканием в ручье и дарением цветочков, как оно и принято у не хватающих звёзд с небес режиссёрок.