Пока одни отдыхают, другие вкалывают: Роструд объяснил, когда можно отказаться работать за отпускников

Летом, когда сотрудники один за другим уходят в отпуска, в компаниях и на производствах складывается особенная ситуация. Пока одни нежатся на солнышке, другие вкалывают за себя и за того парня. А потом они меняются местами.

В период отпусков нагрузка на людей возрастает — выполнять работу-то кто-то должен. Чтобы по достоинству оплатить труд этих людей, в российском законодательстве предусмотрено несколько механизмов. Роструд напомнил, какие права имеют те, кто работает, пока другие отдыхают.

При совмещении сотрудник исполняет и собственные обязанности и коллеги-отпускника. Перед тем, как возложить на человека дополнительную нагрузку, работодатель должен взять у него письменное согласие и заключить дополнительное соглашение, в котором прописывается в том числе оплата. Кстати, закон оставляет сотруднику право досрочно отказаться от допнагрузки.

Совместительство — уже другой механизм. Это труд на регулярной основе в свободное от основных обязанностей время. Для работы по совместительству требуется отдельный трудовой договор. При этом законодательство ограничивает такую деятельность четырьмя часами в день. Оплачивается работа по совместительству пропорционально отработанному времени, если иное не указано в договоре.

Другие опции, как работодатель может закрыть позицию отпускника, - это временный перевод, но тогда придется освободить сотрудника от его непосредственных функций, или найм человека на время отпуска.

Эксперты утверждают, что юридических споров из-за того, что одного сотрудника заставили работать, пока другой наслаждался отпуском, в России немного.

- На моей памяти таких разбирательств единицы. И речь там шла о значительных суммах. Согласитесь, вряд ли человек пойдет судиться с собственным работодателем из-за трех-четырех тысяч рублей, - прокомментировал «Комсомольской правде» руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич. - Если речь о большом предприятии с компетентной кадровой службой, там проблем с подобными нормами, как правило, не бывает. Издаются соответствующие приказы, людям сотрудникам начисляют доплаты. Когда на предприятие приходит трудовая инспекция, проверяют в том числе и эти моменты. Больше нарушений в небольших компаниях и малом бизнесе.