«Исторический багаж» России от РЖД

Серию мобильных историко-просветительских экспозиций подготовили РЖД совместно с Российским историческим обществом (РИО) и Институтом Российской истории (ИРИ) РАН по поручению президента РФ.

В конце октября прошлого года Владимир Путин рекомендовал Российским железным дорогам «принять меры, направленные на реализацию историко-просветительских проектов на объектах железнодорожного транспорта». Что главный компания успешно исполняет, подготовив вместе со своими партнерами увлекательнейшие рассказы о городах и весях необъятной России.

Чемодан знаний

Проект стартовал еще в апреле этого года. Выставка впервые открылась на Ленинградском вокзале в Москве. Стенды экспозиции в виде раскрытого гигантского чемодана (символа путешествий) повествуют о прошлом столицы, о самых важных вехах ее истории. Своим представлением о главном городе страны делятся писатели, историки, краеведы и простые люди в специально подготовленных видеороликах. В проекте также участвуют известные актеры Сергей Безруков, Владимир Машков, Екатерина Гусева, Любовь Толкалина, читающие закадровые тексты.

На презентации «Исторического багажа» главадепартамента корпоративных коммуникаций РЖД Максим Лунев назвал проект «важным элементом представления истории в нашем обществе». Он подчеркнул, что с помощью экспозиций, подобных московской, «пассажиры имеют возможность больше узнать об истории не только того места, где в данное время находится человек, но и об истории страны в целом».

Одновременно с Ленинградским выставка открылась на вокзалах Вышнего Волочка и Твери. Уже к 1 июня к выставочному марафону присоединились вокзалы Санкт-Петербурга, Клина, Спирово, Бологого, Новгорода и еще четырех российских станций на пути из Москвы в Питер. И неизменно пассажиров встречали огромные чемоданы-стенды, как старинные книги, открытые на самых интересных страницах истории государства российского.

Подарок к юбилею

Открытие экспозиций на станциях Тайшета и Тынды приурочены к 45-летию с начала второй волны грандиозного строительства Байкало-Амурской магистрали – одного из символов не только РЖД, но и России, по которому можно судить о безграничных просторах страны.

Причем авторы экспозиций сделали акцент на малоизвестных фактах – специалистам РИО и ИРИ Академии наук пришлось провести немало дней в архивах, чтобы найти уникальные сведения о той или иной местности. Как признался заместитель директора ИРИ РАН Сергей Журавлев, «мы хотим напомнить этой экспозицией, что наша страна очень разнообразна и в смысле культуры, и в смысле исторических традиций, и что в наших регионах очень много подвижников, которые развивали культуру, но по разным причинам впали в безызвестность».

Так, мало кто знает, что первую и основную ветку магистрали Тайшет – Советская Гавань строили в далеких1930-х заключенные Бамлага. Это много позднее, в 1974-м, БАМ превратился во Всесоюзную ударную комсомольскую стройку, в которой принимали участие и гражданские, и военные, как например, бойцы вертолетных отрядов, запечатленные на фотоснимках. А вот на фото памятник первым изыскателям будущей трассы БАМ – самолет серии бомбардировщиков Г-1, созданной командой знаменитого конструктора Андрея Туполева в 1925 году.

БАМ начинается с «холодной реки»

Многие и не задумывались даже, что собственно с вокзала Тайшета и начинается Байкало-Амурская магистраль. В конце 19 века здесь был обычный станционный поселок, а сегодня это крупный железнодорожный узел, где сходятся дороги на Красноярск, Иркутск, Абакан и Усть-Кут. Более того, это, как рассказывает экспозиция, единственное место в России, которое «нельзя миновать, двигаясь по железной дороге с запада на восток и обратно». Кстати, в переводе с языка коттов, исчезнувшего народа этих мест, Тайшет означает «холодная река».

Начав отсюда путь и пройдя еще по четырем станциям БАМа, «Исторический багаж» продолжит его в Северобайкальске и Комсомольске-на-Амуре, где в середине августа на вокзалах откроются экспозиции, посвященные этим краям. А к сентябрю гости Владивостока, благодаря РЖД, смогут пополнить свои знания о Городе воинской славы и об истории Приморского края.

Вне зависимости от того, насколько продолжительными будут экспозиции, собранные уникальные материалы обязательно сохранятся. Очень скоро первая информация появится на портале проекта, который в настоящий момент разрабатывается усилиями партнеров уникального исторического проекта.