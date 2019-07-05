«Мусорные полигоны - это химические бомбы замедленного действия»: Заслуженный профессор МГУ рассказал, почему сжигать отходы безопаснее, чем хранить их на свалках

На днях ученые из Оксфорда и лондонского Imperial College обнародовали результаты многолетнего исследования. Группа экспертов с 2003 года изучала выбросы мусоросжигающих заводов по всей Великобритании и пыталась понять, влияют ли они на здоровье людей, живущих в непосредственной близости от этих предприятий. К каким выводам пришли ученые? Чьи технологии будут использоваться при строительстве российских заводов? И обеспечат ли они полную экологическую чистоту? Об этом в эфире радио «КП» мы поговорили с одним из наиболее компетентных экспертов в этой сфере - Валерием Петросяном, заслуженным профессором МГУ, вице-президентом Российской академии естественных наук, экспертом ООН по химической безопасности.

КАК ЛУЖКОВ ХОТЕЛ УСТАРЕВШИЕ ЗАВОДЫ ВОКРУГ МОСКВЫ ПОСТАВИТЬ

- Валерий Самсонович, удалось ли изучить исследование английских коллег?

- Конечно, я его внимательно изучил, потому что проблемой химической безопасности занимаюсь больше 40 лет. Коллеги проверили все жилые поселения, расположенные в радиусе 10 км от каждого из объектов по термической обработке отходов. Относясь к результатам исследования очень критически, большая группа авторов пыталась найти не то что доказательства, а хотя бы свидетельства ухудшения здоровья. Но так и не смогла их найти. Выяснилось, что такие заводы совершенно безопасны для здоровья населения.

- Это те, что находятся в Великобритании. А те, что строятся у нас? Граждане, особенно живущие рядом с будущими заводами, опасаются, что там будут применяться устаревшие технологии…

- Правда в том, что те заводы, которые 20 лет назад поставлялись на рынок и возводились в разных странах, действительно были мусоросжигающими заводами. Туда привозили все отходы, загружали в камеры сгорания и сжигали. А что там выделялось, на это внимание не обращали. Когда предыдущее правительство Москвы пыталось вокруг столицы поставить семь заводов, снятых с использования в Германии, потому что они больше не удовлетворяли местным экологическим требованиям, и я и все известные экологи написали письма и мэру Лужкову, и в правительство, и в Госдуму. У нас было категорическое требование - не допустить этого строительства. Нам удалось.

МГУ против ВШЭ

- И слава богу… А современные предприятия безопаснее? Некоторые эксперты (например, из Высшей школы экономики) считают, что там маловато степеней защиты…

- Такие эксперты как правило апеллируют к старым конструкциям. То, что сделано японско-швейцарским консорциумом Hitachi Zosen INOVA - это принципиально новые технологии. В старых мусоросжигающих заводах максимальная температура, которая достигалась в камерах сгорания, была 850 градусов. А в новых заводах - 1260 градусов. Это серьезный скачок. Потому что при 850 градусах разлагались только полиядерные ароматические углеводороды - в том числе канцерогены первого класса опасности, например бензопирен. Но, как выяснилось, в атмосферу поступали более токсичные вещества - полихлорированные дибензодиоксины и дибензофураны. В простонародье их стали называть диоксинами.

Заслуженный профессор МГУ Валерий Петросян в эфире радио «КП» рассказал, стоит ли бояться мусоросжигающих заводов, строящихся в Подмосковье.Фото: Александр Ширков

- Чем они опасны?

- Они являются не только канцерогенами, но и разрушителями гормональных систем и катастрофически влияют на сердечно-сосудистую систему. Недопущению выбросов этих диоксинов сейчас уделяется первостепенное внимание.

- Новая технология полностью исключает их попадание в атмосферу? Те же представители Института экологии Высшей школы экономики заявили, что трехступенчатая система защиты устаревшая, а на современных заводах их больше...

- Это дремучее незнание. Я часто слышу подобные высказывания и сожалению о низком уровне образования этих экспертов. Наоборот - трехступенчатая система защиты наиболее безопасная (подробнее - см. «Проверка слуха"). Даже если вдруг часть диоксинов выйдет из камеры сгорания, то на выходе стоят две мощные колонны, страхующие от такой ситуации. Одна заполнена активированным углем, чтобы поглощать любые органические выделения выхлопных труб. Вторая - это колонна с гидроксидом кальция. Она нужна, чтобы в атмосферу не поступали следы хлористого водорода, который может образовываться в случае, если в массе отходов попались поливинилхлориды. Там он будет полностью поглощен. По заказу компании «РТ-Инвест» (строит 4 завода в Подмосковье и один в Казани) заводы в Подольске и Екатеринбурге создали новые котлы и турбины. Они позволяют уничтожать пресловутые диоксины, а то тепло, которое появляется при сжигании, превращать в электрическую энергию.

«НАШИ ЗАВОДЫ БУДУТ ТАКИМИ ЖЕ БЕЗОПАСНЫМИ, КАК ЗАВОДЫ В ШВЕЙЦАРИИ ИЛИ ЯПОНИИ»

- Сейчас мы больше 90% мусора увозим на свалки? Что хуже - полигоны или мусоросжигающие заводы?

- Безусловно, хуже свалки. Страны Запада принципиально отказались от них. Это Австрия, Бельгия, Нидерланды, Германия, Швеция, Швейцария, Япония. Я их называю авангардным клубом. Эти страны живут под двумя лозунгами. Первый - нулевое захоронение. То есть ни одного кусочка отходов в землю. Второй: нет свалок - нет отходов. Все, что люди генерируют в качестве отходов жизнедеятельности, все перерабатывается. И на этом построена наша новая система управления твердыми коммунальными отходами, которая введена в России с первого января 2019 года.

- Почему по всему миру отказываются от захоронения мусора?

- Свалки - это химические бомбы замедленного действия. Вы сваливаете отходы, а через 15 - 20 лет все химические вещества, которые там оказались, начинают жить. Химические реакции приводят к выделениям токсичных отходов: как газообразных, так и жидких. Одни уходят в атмосферу, ветер их переносит, как химические спутники Земли, в том числе несет вам в окна. Второй момент - фильтраты. Жидкие продукты взаимодействия проходят сквозь тело свалки и уходят в почвы. Там токсичные отходы распространяются горизонтально и оказываются в водах рек, озер, морей и океанов.

- Похоже, эти бомбы в прошлом году уже начали детонировать… Но будут ли наши новые заводы так же безопасны, как подобные предприятия в странах Запада?

- Наши заводы будут такими же безопасными, как заводы в Германии, Великобритании, Швейцарии или Японии. По миру таких заводов функционирует более 1500. Сейчас в стадии строительства - 162 завода. Только в Токио в черте города действуют 27 таких заводов. Они расположены рядом с жилыми домами. А японцы пекутся о своем здоровье, как ни одна другая нация в мире. Значит, это лучшие современные технологии.

ПРОВЕРКА СЛУХА

Европа отказывается от сжигания мусора?

Сотрудники Института экологии Высшей школы экономики делают вывод, что в Европе стали отказываться от сжигания мусора. А мы, мол, наоборот, зачем-то начинаем внедрять эту «устаревшую» технологию. При этом эксперты ссылаются на выводы коммюнике Еврокомиссии от 26 января 2017 года под названием «Роль переработки отходов в энергию в циклической экономике». Но, как выяснилось, тезис вырван из контекста. В документе говорится лишь о том, что заводы по термической переработке отходов неравномерно распределены по Европе. Так, в скандинавских странах мощность заводов превышает 50% от образуемых коммунальных отходов, а в странах Южной и Восточной Европы мощности по термической переработке отходов недостаточны. В итоге отвозится на свалки от 30 до 80% отходов. В Еврокомиссии делают вывод, что для стран с высоким уровнем развития мощностей по термической обработке стоит увеличивать долю тех категорий отходов, которые подлежат вовлечению во вторичный оборот. А там, где очень много мусора вывозится на полигоны, коммюнике, наоборот, предлагает строить мусоросжигающие заводы.

«Государственная поддержка производства возобновляемой электроэнергии и тепла для центрального отопления из отходов может внести положительный вклад в защиту окружающей среды, если при этом не нарушается иерархия обращения с отходами», - говорится в документе.

При этом специалисты Высшей школы экономики выдвинули еще один тезис - что заводы с пятью или даже шестью степенями очистки дымовых газов более современные. Это тоже не является обоснованным. Такое количество степеней защиты, наоборот, устанавливается на заводах предыдущего поколения, где температура сжигания составляет 850 градусов. Исходя из технологических параметров, такая температура не позволяет полностью уничтожить вредные вещества. Поэтому на таких заводах вынуждены использовать большее количество степеней очистки. На заводах, которые сейчас строятся у нас, дымовые газы будут сгорать при температуре 1260 градусов. Поэтому трех степеней защиты более чем достаточно.

ТЕХНОЛОГИЯ

Как работает завод по термической переработке отходов

- Мусор загружается в приемный бункер, из него он поступает на колосниковую решетку, где полностью сгорает, а дымовые газы идут по поверхностям нагрева котла, отдавая свое тепло воде, которая превращается в пар.

- Далее дымовые газы проходят по поверхностям нагрева, охлаждаются и проходят через систему газоочистки и фильтров. Зола утилизируется на полигоне.

- Нагретый выработанный в котле пар поступает в паровую турбину, генератор которой вырабатывает электроэнергию.

- То есть завод решает сразу две задачи. Во-первых, избавляет от гор мусора. Во-вторых, работает как небольшая электростанция.

КАК У НИХ

Не вторсырье, зато тепло

Вопреки расхожим стереотипам, большинство мусора в развитых странах не перерабатывается во вторичное сырье, а сжигается. Подобные предприятия стоят по всему миру и оснащены мощными фильтрами, которые улавливают все вредные частицы. Заводы стоят даже в крупных мегаполисах: Токио, Вене, Копенгагене. В Европе и Японии очень щепетильно относятся к окружающей среде. Поэтому тот факт, что мусоросжигающие мощности стоят прямо в городе, рядом с жилыми кварталами, говорит о том, что производители уверены в их экологической чистоте. Очень часто эти предприятия даже становятся архитектурными достопримечательностями.

Заводы по термической переработке отходов в энергию – ключевой и высокотехнологический элемент в комплексной системе обращения с отходами. Только при внедрении раздельного сбора, запуске предприятий глубокой переработки и заводов термической переработки ТКО можно будет добиться «нулевого захоронения». К примеру, в Швейцарии распределение видов переработки выглядит так: 48% отходов термически перерабатываются, 31% возвращается во вторсырье, а 21% - это компостирование органики. Также к нулевому захоронению стремятся Швеция и Германия – в этих странах термическая переработка ТКО составляет от 30 до 50%. В странах Восточной Европы масштабное внедрение заводов по термической переработке началось несколько лет назад. Но результат этой работы можно уже увидеть. Так, в Литве и Польше доля захоронения отходов снизилась до 31 - 37%.

КСТАТИ

По данным Минприроды, ежегодно в России образуется 60 млн. твердых коммунальных отходов. И только 5 - 7% из них перерабатываются. Новая система работы с мусором вступила в силу с 1 января этого года. К эксперименту подключилось больше 70 регионов. Крупнейшие мегаполисы присоединятся через три года. В ближайшие годы реформа позволит в разы увеличить долю переработки и примерно вдвое снизить объем отходов, поступающих на полигоны. Мероприятия в рамках реформы должны улучшить экологическую обстановку в стране и сократить число несанкционированных свалок, сделать мусорный рынок цивилизованным.

Новые заводы по сжиганию мусора в России строит компания «РТ-Инвест» (входит в структуру «Ростеха»). Всего в ближайшие годы планируется возвести четыре предприятия в Подмосковье и одно в Казани. Сами заводы будут возводить по технологии японско-швейцарской компании Hitachi Zosen INOVA. Ее отличают самые жесткие требования к экологичности. На каждом МСЗ в Московской области будет сжигаться по 700 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. В общей сложности - 2,8 млн. тонн, или почти 25% от того, что сейчас производит Москва и область. Это будет давать почти 2 млрд. киловатт-часов электроэнергии.