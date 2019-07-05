2019-07-05T11:34:32+03:00
Экономика

Опубликована деловая программа Глобального саммита по производству-2019

Мероприятие пройдет в Екатеринбурге 9-11 июля
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Глобальный саммит по производству и индустриализации (GMIS-2019) пройдет 9–11 июля в Екатеринбурге.Глобальный саммит по производству и индустриализации (GMIS-2019) пройдет 9–11 июля в Екатеринбурге.
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Программа Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS-2019), который состоится 9–11 июля в Екатеринбурге, включает около 40 деловых мероприятий различного формата. Среди них – панельные сессии, диалоги с лидерами, блиц-сессии, бизнес-завтраки и другие.

Главная тема GMIS-2019 – природоподобные технологии (бионика и бионический дизайн), их эффективное внедрение в производственные и экономические процессы.

«Современный мир находится на пороге новой промышленной революции. Устойчивое развитие производства и высоких технологий является обязательным условием успеха современной экономики. Рассчитываем, что дискуссии в рамках Глобального саммита по производству и индустриализации будут способствовать выработке эффективных решений для достижения целей всеобщего устойчивого промышленного развития», – подчеркнул советник президента РФ Антон Кобяков.

Во время официального открытия Саммита к участникам обратятся председатель Организационного комитета GMIS Бадр аль-Олама и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.

В рамках официального открытия также состоится панельная дискуссия «Новая эра производства: производство, природоподобные технологии и их роль в повестке дня в рамках проекта устойчивого развития до 2030 года». Ожидается, что в сессии примут участие Министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль Мухамед Аль Мазруи, генеральный директор Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Йонг и Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

«GMIS – уникальная площадка для обсуждения глобальной промышленной повестки и трендов мирового промышленного развития, которая придаст дополнительный импульс расширению международных кооперационных связей в регионе. В рамках Глобального саммита по производству и индустриализации состоится панельная сессия „Адаптация промышленной политики к цифровому миру для диверсификации экономики и национальной структурной трансформации“, где будет затронут вопрос модернизации и качественного обновления цифровой повестки предприятий обрабатывающего сектора промышленности», – отметил глава Минпромторга России.

На площадке Саммита состоится ряд значимых мероприятий, в том числе специальная мультиплатформенная сессия, где будет представлен передовой опыт в области повышения экологической и экономической эффективности, бизнес-завтрак Российского экспортного центра, а также церемония вручения премий GlobalMakerChallenge за поиск достижений, оказавших положительное воздействие на глобальное процветание.

Также на GMIS состоятся дискуссии, посвященные таким темам, как цифровая трансформация и «зеленые» технологии, «умные города», развитие низкоуглеродного производства, безопасность в промышленной автоматизации, робототехника и искусственный интеллект.

Среди спикеров GMIS – представители российских и зарубежных органов власти, лидеры мировых и отечественных компаний, а также ученые и эксперты в сфере промышленного производства. В частности, в рамках Саммита выступят главный исполнительный директор группы, управляющий директор Mubadala Development CompanyХалдун Халифа аль-Мубарак, главный исполнительный директор Корпорации атомной энергетики ОАЭ Мохаммед аль-Хаммади, старший Министр промышленности и ремесленного производства Камбоджи Чам Прасид, генеральный директор холдинговой корпорации Senaat Джамаль Салем аль-Дахери, президент Liyu Group Ван Юэфэн, руководитель аппарата Глобального договора Организации Объединенных Наций Мелисса Пауэлл, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Подробная программа и спикеры деловой программы Саммита – на официальном сайте gmisummit.com

Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS) является первым в мире форумом по установлению глобального производственного планирования, обмену передовым опытом, диалогу и принятию решений о том, как формировать будущее производства и способствовать трансформационным идеям, направленным на достижение всеохватывающего устойчивого промышленного развития. Собрав воедино все соответствующие заинтересованные стороны, GMIS направлен на создание глобального консенсуса по важнейшим вопросам, связанным с производством.

Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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