2019-07-05T13:47:59+03:00
В мире

Американский миллиардер с дочерью погибли при крушении вертолета на Багамских островах

Вместе с «угольным магнатом» Кристофером Клайном на борту находились шесть человек
Мария БЕРК
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Погибший в катастрофе американский миллиардер Кристофер Клайн.Погибший в катастрофе американский миллиардер Кристофер Клайн.Фото: REUTERS
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Недалеко от острова Гранд-Ки Багамского архипелага разбился вертолет, на борту которого находился американский миллиардер Кристофер Клайн. Он и еще шесть человек направлялись в город Форт-Лодердейл во Флориде. В этом штате у 60-летнего бизнесмена находился особняк.

Сообщение о гибели миллиардера подтвердили его знакомые. По неподтвержденным пока данным, вместе с Клайном летела его дочь с приятелем. А также четверо женщин, все они граждане США. Тела погибших доставлены в город Фрипорт.

Вертолет рухнул на землю, пролетев всего три километра от взлетной площадки на острове Гранд-Ки. Прибывшая на место полиция, обнаружила тела четырех женщин и трех мужчин. Их личности и причина авиакатастрофы не раскрываются.

Сейчас полиция Багамских островов ведет расследование при поддержке специалистов гражданской авиации.

Соболезнования родным миллиардера принес губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис. В этот штате Клайн жил и начинал свою трудовую деятельность.

- Сегодня мы потеряли суперзвезду Западной Вирджинии, а я потерял очень близкого друга, - написал в Твиттере Джастис.

Свой бизнес Кристофер Клайн строил с нуля. Он родился в семье шахтеров и к 30 годам основал собственную энергетическую компанию Cline Group. При этом в сферу бизнес-интересов Клайна входила и угольная промышленность. Благодаря этому он получил прозвище «угольный магнат». Состояние бизнесмена оценивалось в более чем 1,8 млрд долларов.

В 2015 году Клайн продал за 1,4 млрд долларов контрольный пакет в компании Foresight Energy. Известно, что предприятие контролирует около 2 млрд тонн угольных резервов. В 2017 году миллиардер открыл новую угольную шахту в канадской провинции Новая Шотландия.

Клайн известен как филантроп, он активно занимался благотворительностью и оказывал поддержку малому бизнесу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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