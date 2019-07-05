2019-07-05T13:57:52+03:00
Общество

Сергей Безруков стал «голосом» российских детей-сирот

Знаменитый артист озвучивает десятки видеороликов о мальчиках и девочках в детских домах, чтобы помочь им найти родителей
Екатерина ЛЕБЕДЕВА, фонд «Измени одну жизнь»
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Актер Сергей Безруков с супругой Анной.Актер Сергей Безруков с супругой Анной.
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У Димы трогательный взгляд и нежный пушок соломенных волос. 10-месячный малыш уже многое умеет: например, внимательно слушает, как звенит погремушка, а еще радостно гудит, когда встречает знакомых взрослых.

Вот только знакомых взрослых в Диминой жизни, увы, не так много. А родных – нет совсем. Малыш – сирота, он живет в доме ребенка в Воронежской области. Помочь мальчику найти родителей решил Сергей Безруков – для этого актер озвучил короткий фильм о маленьком Диме.

Дима живет в доме ребенка в Воронежской области.

Дима живет в доме ребенка в Воронежской области.

Недавно Сергей и его жена Анна стали послами фонда «Измени одну жизнь», который помогает детям-сиротам находить родителей, снимая про них видеоанкеты.

Теперь на своих страничках в соцсетях Сергей Безруков регулярно публикует эти ролики. Каждая анкета показывает мальчиков и девочек в детских домах такими, какие они есть в реальной жизни: как они улыбаются и смеются, что они говорят, чем увлекаются, о чем мечтают.

На своих страничках в соцсетях Сергей Безруков регулярно публикует ролики с сиротами.

На своих страничках в соцсетях Сергей Безруков регулярно публикует ролики с сиротами.

Каждая видеоанкета – это шанс ребенка найти родителей. Чтобы этот шанс стал еще более действенным, Сергей Безруков решил сам озвучивать видеоролики. И теперь голос актера звучит в десятках коротких фильмов о сиротах из разных регионов России, в том числе и в анкете с маленьким Димой.

«Дать свой голос фонду я предложил сам, – говорит Сергей Безруков. – Сразу пришла в голову эта мысль, еще когда я выложил в своих соцсетях первую анкету. Скажу честно, было сложно читать, думал, что справлюсь за пару часов, а ушло много времени.

Когда начитывал тексты, испытывал большую ответственность – у тебя есть всего полторы минуты, чтобы твоим голосом ребенок заявил о себе. Старался, чтобы звучало не формально, с душой, внутренне желал каждому найти семью».

Каждая видеоанкета – маленький кусочек настоящей жизни ребенка, который не передаст формальная фотография и сухая характеристика.

Фонд «Измени одну жизнь» создал самую большую в России базу видеоанкет детей-сирот – сейчас в ней более 45 000 роликов. При этом, 16 000 детей, из числа тех, чьи анкеты были отсняты фондом, уже нашли своих родителей.

«У нас в стране огромное количество детей, которые прямо сейчас находятся в детских домах, домах ребенка, интернатах. Огромное! В каждом городе, в каждой области. Эти дети ни в чем не виноваты, они просто дети, которые безумно хотят, чтобы их любили, чтобы они были нужны, – говорит Сергей Безруков. – Нам бы хотелось помочь этим детям обрести семью, найти тех, кто примет их как родных и вырастит в любви».

Ссылка на видеоанкету маленького Димы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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