«Запихнула в рюкзак и продолжила выбирать одежду». В Подмосковье камера ТЦ сняла, как девушка ворует кота

26 июня из магазина одежды, расположенного в торговом центре на Можайском шоссе, неизвестная девушка украла британского вислоухого кота по кличке Барс. В этот день директор магазина Павел возил своего 6-месячного котенка к ветеринару, а после поехал в магазин, чтобы проверить работу сотрудников. Кота он естественно не успел завести домой, поэтому отправился на работу с питомцем.

— Я оставил Барса в своём кабинете, чтобы его не беспокоили, пока буду работать. Но грузчики носили коробки в торговый зал, и, видимо, забыли закрыть дверь кабинета. Котенок вышел в помещение магазина, — рассказал директор магазина журналистам "КП".

Похищенный котенок Барс.

Барс облюбовал себе место между манекенов на прилавке и мирно задремал в ожидании хозяина. Но не дождался. На кадрах с магазинной камеры видно, как девушка рассматривает одежду на вешалках, замечает между манекенами котенка и осматривается. Она берёт его на руки и сажает в рюкзак. Животное не сопротивляется. Убедившись, что никто её не заметил, снова достаёт Барса из рюкзака, гладит, снова прячет и уходит из магазина.

— Сам он уйти точно не мог, я понял, что кота нет в магазине и стал смотреть по камерам. Увидел, что его унесла какая-то девушка и сразу вызвал полицию, — рассказал Павел.

К счастью, Барса удалось найти уже на следующий день. Девушка просто выбросила котенка в соседнем дворе, где он и гулял, пока его не обнаружили прохожие.