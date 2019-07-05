2019-07-05T15:45:06+03:00
Общество

Какие деревья угрожают упасть в московских дворах

«КП» составила перечень признаков, по которым можно определить, аварийный ствол или нет
Павел КЛОКОВ
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Упавшее после урагана дерево на северо-западе Москвы.Упавшее после урагана дерево на северо-западе Москвы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В четверг в Басманном районе столицы случилось несчастье. Днём на детской площадке обрушилось дерево, задев трехлетнего мальчика. От полученных травм ребёнок скончался.

В столичном управлении Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Предстоит выяснить, из-за чего внешне здоровое дерево вдруг надломилось и рухнуло на человека.

Одна из основных версий - сильный ветер, который обуял столицу 4 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин, выразивший соболезнования родным ребёнка, назвал это «критическими погодными условиями».

Но, как бы там ни было, это все же не такой ураган, какой случился в Москве 29 мая 2017 года (он унёс жизни 18-ти человек). В тот день деревья вырывало с корнями. Некоторые из них до сих пор валяются в столичных лесопарках.

Почему же деревья продолжают падать? И какие из них нужно спиливать уже сейчас, чтобы избежать трагедий в дальнейшем?

Об этом мы спросили эколога, кандидата биологических наук, сотрудника Всероссийского НИИ охраны природы Бориса Самойлова.

- Чтобы почва не деградировала, под деревом нельзя стричь траву и собирать осенью листья. Если вы видите возле ствола газон, значит, дерево слабое. И корни у него достигают лишь 1,5 метра, хотя должны быть 3-4 метра. Вот и получается, что корневая система рано или поздно не справляется с массой дерева (оно же растёт).

- Важен объём листвы. Если крона прозрачная, значит, листьев мало и состояние у дерева ослабленное. Лучше за ним усилить контроль.

- Усохшие ветви. В лесу это нормально. И лучше их не трогать. А вот в городе обязательно от них избавляться. Если их много, спиливать дерево.

- Наклон ствола. Если изначально дерево было прямым, а потом начало крениться, от него нужно избавляться. Что-то пошло не так. Если изначально росло криво (как ива над озером), то не надо трогать.

- Если идёт отслоение коры, от дерева также лучше избавиться. Не путать с механическими повреждениями, когда часть коры ободрали, а ствол при этом остаётся здоровым.

- Если на стволе много грибов-трутовиков, дерево также больное и у него, скорей всего, гнилая сердцевина. Под сруб.

- В Москве процентов 40 деревьев - это клены американские. Они начинают активно стареть спустя 65 лет после посадки. Это время уже на исходе. Так что пора их убирать (особенно во дворах).

В московском дворе упавшее дерево убило двухлетнего мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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